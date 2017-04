Sénégal: CHAN 2018 - Les Lions locaux entament la phase de préparation, lundi

Dakar — L'équipe nationale locale entame lundi la préparation pour notamment le premier tour des éliminatoires de l'édition 2018 du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), une compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur pays, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).

A cette occasion, l'entraîneur des Lions locaux, Moustapha Seck a convoqué 25 joueurs pour le premier stage en régime internat du 1er au 5 mai prochain au Centre de développement technique Jules François Bocandé à Toubab Dialao. Le deuxième stage va se dérouler du 8 au 11 mai 2017.

A la fin des deux stages, les Lions locaux vont rencontrer en amical la Mauritanie le jeudi 11 mai, à Dakar, informe la FSF.

Pour le premier tour des éliminatoires du CHAN 2018, les footballeurs Sénégalais vont rencontrer l'équipe de la Sierra Léone à Freetown le 14 ou le 15 juillet. Le match retour est prévu à Dakar, deux semaines plus tard.

Au second tour, le vainqueur de la double confrontation entre la Sierra-Leone et le Sénégal fera face à l'équipe qualifiée après les deux matchs opposant la Guinée-Bissau à la Guinée.

Les matchs aller du second tour sont programmés entre les 11 et 13 août, et ceux du retour deux semaines plus tard.

La zone ouest A de la CAF, dont fait partie le Sénégal, aura deux représentants au prochain CHAN, rapporte la source, renseignant que le premier tour des éliminatoires opposera le Libéria à la Mauritanie et la Gambie au Mali.

Quinze pays sur les 49 en lice pour les éliminatoires seront représentés à la phase finale du CHAN 2018 prévue au Kenya, pays qualifié d'office.

Le Sénégal a participé aux phases finales du CHAN en 2009, 2011, 2014 et 2016.

En 2014, l'équipe locale sénégalaise a été éliminée par celle de la Mauritanie (1-0 et 0-2) et a été, en 2016, dominée par la Guinée (0-2 et 3-1).

-Voici les joueurs sélectionnés :

- Gardiens : Pape Seydou Ndiaye (Niary Tally), Cheikh Ahmadou Bamba Thioub (Jaraaf), Pape Diatta Ndiaye (Douanes)

- Défenseurs : Matar Kanté (Jaraaf), Arial Banabent Mendy (Diambars), Adama Mbengue, Abdoulaye Diop (Niary Tally), Elimane Omar Cissé (Diambars), Jean Rémy Bocandé (US Gorée), El Hadj Youssoupha Konaté (Douanes), Alioune Ndiaye (Tengueth FC), Abdou Chafi Sow (Niary Tally), Ablaye Diène (SONACOS), Sidy Bara Diop (Génération foot)

- Milieux de terrain : Idrissa Niang (Jaraaf), Alassane Ndao (Dakar Sacré-cœur), Amadou Erasme Badiane (Niary Tally), Jean Louis Barthélemy Diouf (Génération foot), Moussa Marone (Casa sports)

- Attaquants : Cheikh Tidiane Sabaly (Génération foot), Chérif Salif Sané (Casa sports), Dame Guèye (Diambars), Honoré Gomis (Guédiawaye FC), Amadou Dia Ndiaye (Génération foot).