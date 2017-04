Sénégal: Kaolack - Les élections de représentativité redorent "l'image écornée" du syndicalisme (inspecteur)

C'est dire donc que les élections sont "bien normées et bien organisées sur le plan formel et juridique" a relevé le secrétaire général du syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'Education nationale du Sénégal.

"Nous pensons (inspecteurs) sincèrement si les résultats qui sortiront de ces élections sont bien analysés elles vont asseoir une meilleure efficacité et rationalisation des instances consultatives en plus d'une meilleur efficacité du mouvement syndical de manière générale" a soutenu M. Sarr.

Kaolack — L'organisation de ces élections de représentativité syndicale dans le secteur public de l'Education et de la Formation va redorer le blason du syndicalisme actuel qui traine une "image relativement écornée", a indiqué, mercredi à Kaolack, le secrétaire général national du syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'Education nationale du Sénégal, El Cantara Sarr.

