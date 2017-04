Sénégal: Mansour Faye visite les ouvrages hydrauliques construits à Kolda et Sédhiou, jeudi

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye visite, jeudi à partir de 9h, les ouvrages d'hydraulique et d'assainissement construits dans les régions de Kolda et de Sédhiou, annonce un communiqué parvenu à l'APS.

Selon la même source, le ministre et sa délégation se rendront successivement à Médina Wandifa, à Diacounda, à Sédhiou et à Diendé (département de Bounkiling). Mansour Faye va lancer des travaux d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Sédhiou et voir la situation de son alimentation en eau potable (AEP).

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement va aussi constater l'état d'avancement du Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les régions de Tambacounda, Kolda et Sédhiou, ajoute-elle.

Le communiqué rappelle que le projet financé par l'Union Européenne va permettre la réalisation de 50 systèmes d'approvisionnement en eau potable dans les régions de Tambacounda, Kolda et Sédhiou ainsi que la construction de 13 000 ouvrages d'assainissement.

Il va, à terme, renseigne le texte, contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de façon durable de la santé en milieu rural grâce à l'accès à une eau de qualité.

Pour ce qui concerne l'alimentation en eau potable de Sédhiou, l'Etat du Sénégal a mobilisé une enveloppe de 410 millions de francs CFA pour la réhabilitation et l'équipement du deuxième forage de Sédhiou, lit-on encore.

Le budget concerne également le renforcement et l'extension de réseau dans les nouveaux quartiers, dont 6276 ml de réseau déjà réalisés dans le cadre du PEPAM et 5000 ml en cours de réalisation dans le cadre du Programme de renforcement des zones déficitaires ainsi que la réalisation de 8 bornes fontaines, informe-t-il.

Avec ces réalisations de la SONES, la production sera sécurisée pour près de 10 ans et le nombre d'abonnés est passé de 1342 en 2012 à 1631 en 2016 soit une progression de 21%, indique la source.