Sénégal: Lancement de "Cloudnine", une plateforme dédiée aux PME

gérer en toute sécurité leur entreprise à distance, répondre à toute sollicitation à temps réel mais aussi mener des communications efficaces et à coût réduit au Sénégal et dans le monde".

Pour le ministre, "elles gagnent du temps, sont plus productives, améliorent leur lisibilité et accèdent plus facilement aux financements".

Il a ajouté que ce partenariat "permet également de lever les contraintes de l'accès des PME aux TIC en leur fournissant une infrastructure partagée ou elles pourront non seulement stocker et analyser des données mais aussi faire des transactions en toute sécurité".

Alioune Sarr s'est réjoui du partenariat l'ADEPME et la Sonatel qui va faciliter l"adhésion des PME aux services Cloud et réduire le gap d'utilisation des TIC par elles.

Dakar — L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADPME) a lancé, mercredi à Dakar, un portail dénommé "Cloudnine", une plateforme dédiée aux PME.

