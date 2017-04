Sénégal: Elections de représentativité - Mbour enregistre un taux de participation de près de 80%

Mbour — Les 37 bureaux de vote ouverts mercredi dans le département de Mbour (ouest) dans le cadre des élections de représentativité syndicale dans les secteurs de l'éducation et de la formation ont enregistré un taux de participation de près de 80%, a appris l'APS.

Les 4839 électeurs devaient choisir sur les 27 listes en compétition pour le préscolaire-élémentaire et 24 listes dans le moyen-secondaire.

A l'issue du scrutin, les premières tendances au niveau du collège du préscolaire-élémentaire donnent favorite l'Union démocratique des enseignants/Rénovation (UDEN/R) dans la commune de Mbour.

Les dissidents de l'UDEN, dont la base se trouve à Mbour, ont remporté le scrutin dans deux des trois centres de vote, notamment à l'école Badara Sarr et à l'école Nicolas Songho Faye.

A Badara Sarr, sur 256 valablement exprimés, l'UDEN/R a obtenu 114 voix, soit 44,53 % des suffrages, devançant de loin le Syndicat libre des enseignants du Sénégal (SELS) composé majoritairement d'enseignants des corps dits "émergents". Le SELS a obtenu 33 voix, soit 28,94% des suffrages exprimés.

La surprise de ces élections est venue de l'Union nationale des instituteurs pour la République (SUNIR), un syndicat créé en 2011 par Ibrahima Diacko, instituteur décisionnaire, récemment reclassé après 20 ans de volontariat et contractualisation.

Cette organisation syndicale ayant pignon sur rue à Mbour et reconnue en 2015, a récolté 34 voix au bureau de l'école Badara Sarr, soit 9,30% des suffrages, devançant du coup des structures comme l'UDEN et le SELS/originel qui récoltent respectivement 33 et 14 voix.

A l'école Nicolas Songho Faye, toujours pour le collège du préscolaire-élémentaire, l'UDEN/R confirme son leadership en s'octroyant 31,03% des voix, c'est-à-dire 57 voix sur 174 votants. Elle devance le SELS qui, lui, récolte 22 voix, SUNIR qui obtient 16 voix et le SELS/O qui en obtient 13.

Au bureau de vote du lycée Demba Diop, l'UDEN et SUNIR sont à égalité pour le collège du préscolaire-élémentaire.

Dans le corps du moyen- secondaire, le Syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire du Sénégal (SAEMSS) est arrivé en tête au bureau de l'école Nicolas Songho Faye avec 52 voix, devançant le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire (CUSEMS) version Abdoulaye Ndoye qui récolte 40 voix, alors que l'Union des enseignants du Sénégal (UES) de Gougna Niang, a obtenu13 voix , 7 voix pour le SUDES, le plus ancien syndicat.

Au bureau de vote du lycée Demba Diop, le CUSEMS, version Abdoulaye Ndoye remporte le scrutin avec 63 voix sur 135 votants, soit 46,66% des suffrages, il devance le SAEMSS qui a récolté 36 voix, soit 26,66% des suffrages.

L'UES a obtenu 5 voix, soit 3,70% des suffrages, tandis que le CUSEMS version Dame Mbodj s'est contenté de 2, 22% des suffrages, soit 3 voix.

Les résultats définitifs ne devraient être rendus publics par la commission départementale de recensement des votes que le vendredi, nous renseigne le chargé des élections à la Préfecture de Mbour.