Congo-Kinshasa: Région du Kasaï - Un appel de plus de 64 millions de dollars pour une urgence humanitaire complexe

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) a lancé, le 25 avril, un appel de fonds de 64,5 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires urgents de 731 mille personnes au cours des six prochains mois dans la région du Kasaï.

Cette partie de la RDC est, note Ocha, le dernier théâtre d'opérations majeures du pays à la suite des affrontements armés qui ont éclaté en août 2016 entre l'armée congolaise et un groupe de milices locales.

Ocha note, en effet, dans son communiqué publié le 24 avril qu'à ce jour, plus d'un million de personnes se sont déplacées dans la foulée des violences qui ont commencé au Kasaï central et affecté les provinces voisines de Kasaï, Kasaï oriental, Lomami et Sankuru.

La violence, qui a entraîné la mort de civils et d'autres graves violations des droits de l'Homme, souligne l'agence onusienne, a également affecté les écoles, perturbant ainsi l'éducation de milliers d'enfants; de centres de santé et d'activités de subsistance.

Alors qu'elle a également, appuie-t-elle, exacerbé les risques de malnutrition et d'épidémie dans une région traditionnellement connue pour les taux élevés de malnutrition et un système de santé faible. « La crise du Kasaï est une grave crise de proportions massives dans un pays qui connaît déjà l'une des urgences humanitaires les plus récurrentes au monde.

Nous sommes confrontés à un nouveau défi qui nécessite des ressources supplémentaires pour répondre aux besoins de milliers de personnes déplacées et de familles d'accueil, car nos capacités actuelles sont dépassées », a déclaré le coordinateur humanitaire en RDC, Mamadou Diallo.

Des besoins dépassant les prévisions

Dans la seule province du Kasaï central, a relevé Ocha, les besoins humanitaires actuels sont supérieurs de 400% à ce que les acteurs humanitaires avaient prévu au début de l'année en cours, lorsqu'ils ont lancé le plan de réponse humanitaire du pays pour 2017, entraînant un réajustement urgent des programmes, du personnel et des ressources financières.

Cet appel lancé par les humanitaires vise notamment à fournir de l'eau, de la nourriture, des médicaments et des services de santé, des articles ménagers de base et de fournir des services de protection, entre autres, aux enfants, aux femmes victimes de violence sexuelle et à d'autres civils victimes de violence.

Pour le coordinateur humanitaire en RDC, « une réponse efficace exige que de nouveaux fonds soient alloués, étant donné que les acteurs humanitaires ne peuvent se permettre d'en dégager de leurs opérations actuelles dans les provinces de l'Est pour soutenir la crise du Kasaï ».