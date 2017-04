Congo-Brazzaville: Médias - bientôt un magazine spécial football sur la place publique

Pour terminer, le président de la Fondation Congo football a lancé un appel au public sportif congolais d'acheter le journal « Congo football » qui met à l'honneur le football congolais et ses acteurs, de consulter le site internet (www.congofootball.com) pour s'informer de toute l'actualité du football congolais et des Congolais de l'étranger².

Plusieurs rubriques alimenteraient les pages du Congo-football. Il s'agit, entre autres, de Foot-Congo, qui relate les éléments sportifs du mois; Le club du mois consacre un zoom sur l'équipe qui se distingue par des bons résultats sportifs pendant le mois; La formation des jeunes est une rubrique qui est consacrée aux informations sur les centres ou écoles de football au Congo; la rubrique Sport et santé est réservée aux conseils à donner aux sportifs pour améliorer leur performances et bien d'autres.

Ce journal de 20 pages, a ajouté Félix Vendet, est conçu à l'image de France football. « Nous avons voulu mettre à la disposition du public sportif congolais un journal identique à France football en traitant l'actualité sportive du Congo et en mettant en valeur nos jeunes et nos clubs», a-t-il indiqué.

Le magazine Congo-Football est un mensuel dont le siège est basé à Pointe-Noire. Il a pour objectif de promouvoir, de développer, d'éduquer et d'accompagner les jeunes congolais passionnés du football à réaliser leur rêve footballistique. Ce projet a démarré en 2011 par la création du site www.congofootball.com. C'est dans son souci d'être encore plus près des acteurs du football congolais que le promoteur du nouveau journal s'est engagé à mettre sur la place publique le journal en version papier et dont le premier numéro paraîtra le 15 mai.

