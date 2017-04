Congo-Kinshasa: Crise humanitaire - Plus de 700.000 personnes en danger dans l'espace kasaïen

L'ONU a indiqué avoir besoin de 64,5 millions de dollars en urgence pour faire face à cette situation née des violences meurtrières entre la rébellion de Kamuina Nsapu et les forces de sécurité dans l'ex-Kasaï.

La situation humanitaire dans les cinq provinces de l'ex-Grand Kasaï (Kasaï, Kasaï-central, Kasaï-oriental, Lomami et Sankuru) s'est nettement dégradée ces derniers mois avec, à la clé, des centaines de personnes, en majorité des femmes et des enfants) privés presque de tout. Sans accès aux services de base, tels que l'eau potable, la nourriture et les soins de santé, ces sinistrés vivent dans une précarité absolue qui nécessitent une réelle prise en charge. C'est tout le sens du cri d'alarme lancé, le 25 avril, à Kinshasa par le coordinateur des affaires humanitaires de l'ONU en RDC. Ce dernier n'est pas allé par le dos de la cuillère pour lancer un appel urgent de fonds auprès des bailleurs pour répondre aux besoins multiples que posent ces populations déplacées.

L'urgence est donc de mise dès lors que les organisations humanitaires opérant dans la région sont actuellement - elles sont près d'une quarantaine - confrontées à des sérieux problèmes de trésorerie. Face à l'effritement des fonds propres avec lesquels elles fonctionnent, ces structures humanitaires sont obligées de recourir à des appuis financiers pour mener à bien leur mission dans la région. D'après Mamadou Diallo, les bailleurs de fond devront mobiliser près de 64,5 millions de dollars pour faire face à la crise humanitaire qui sévit dans cette partie du pays pour une prise en charge efficace pouvant s'étaler sur les six prochains mois. D'où son appel lancé aux bailleurs de fonds et aux autres partenaires financiers de la RDC de sorte qu'ils agissent rapidement pour « sauver les vies » de plusieurs milliers de personnes éparpillées sur plusieurs sites.

« Je viens aujourd'hui auprès de vous, auprès de nos donateurs, auprès des populations du Congo et de tous ceux et celles qui ont le Congo dans leur cœur, à travers l'Afrique et le monde pour lancer ce jour un appel pour des fonds humanitaires d'urgence. Cet appel de fonds humanitaire d'urgence se chiffre à 64,5 millions américains », a indiqué le coordinateur des affaires humanitaires de l'ONU en RDC tout en précisant que ce chiffre est celui estimé par Ocha et par les organisations humanitaires actives dans le secteur. Ce montant, indique-t-on, est nécessaire pour pouvoir apporter une aide d'urgence et multiple aux personnes affectées par les affrontements entre miliciens Kamuina Nsapu et les forces de sécurité, lesquels affrontements ont fait des centaines de morts depuis septembre 2016 après le soulèvement de partisans du chef coutumier Kamwina Nsapu assassiné en août après s'être rebellé contre les autorités congolaises. Notons, par ailleurs, que le plan humanitaire pour la RDC en 2017 se chiffre à 675 millions de dollars. A ce jour, Ocha affirme n'avoir reçu que 10% de ce montant, soit 66 millions de dollars américains.