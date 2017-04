Congo-Brazzaville: SNDE - Les agents réaffirment leur soutien à la direction générale

Enfin, la signature de ces contrats devrait permettre de contribuer au redressement de la SNDE en améliorant sa performance et de renforcer ses capacités dans les domaines technique, commercial et financier au bénéfice des populations congolaises.

Ces contrats devraient aider à la réhabilitation de 212 km de réseaux de distribution d'eau ; la réalisation de 53 000 branchements privés, avec compteurs à la consommation et de 175 bornes-fontaines de Pointe-Noire et de Brazzaville avec la société SADE.

Pour rappel, la Société nationale de distribution d'eau avait paraphé le 24 janvier 2013, un contrat de performance et de service avec la société Veolia/Compagnie générale des eaux et la Société auxiliaire de distribution d'eau.

Par contre les délégués de l'intersyndicale venant des villes de Pointe-Noire-Dolisie-Nkayi ont rappelé l'importance des contrats de performance et de service paraphé entre la SNDE et la société Veolia.

Le bureau de l'intersyndicale-Brazzaville ainsi que les délégués des départements des Plateaux-Cuvette, Cuvette-Ouest, Sangha et Likouala ont rappelé les efforts fournis par l'actuelle administration. Il s'agit notamment du paiement régulier des salaires, l'élargissement du réseau de distribution d'eau, le recouvrement régulier des créances et la vaste opération de pose des compteurs.

L'intersyndicale de la SNDE a dénoncé la mauvaise gestion de l'ancienne administration et a approuvé le processus d'apurement de cette dette par l'actuelle direction. La dette éligible de la SNDE contractée auprès des bailleurs de fonds et partenaires s'élevait à 20 milliards FCFA. Actuellement, cette dette est réduite à 9 milliards FCFA.

