Congo-Brazzaville: Coupes africaines des clubs - Les qualifiés à la phase de poules connaissent leurs adversaires

La Confédération africaine de football a procédé le 26 avril au tirage au sort de la 21e Ligue des champions et de la 14e Coupe africaine de la Confédération. Les seize équipes qualifiées dans les deux compétitions respectives ont été placées dans quatre groupes de quatre.

Le groupe A de la Ligue des champions mettra aux prises: l'Etoile du Sahel( Tunisie); El Hilal ( Soudan); El Merreikh (Soudan) et Ferroviaro Beira (Mozambique). Le groupe B opposera: le Zamalek (Egypte); USM d'Alger (Algérie); Al Ahli Tripoli (Libye) et Caps United (Zimbabwe). Le groupe C est composé de: Mamelodi Sundowns (Afrique du sud); Espérance de Tunis (Tunisie); AS Vita club de Kinshasa (RDC) et Saint George (Ethiopie). Le groupe D regroupe: Al Ahly du Caire (Egypte); Wydad de Casablanca (Maroc); Coton sport de Garoua (Cameroun) et Zanaco (Zambie).

A propos de la Coupe africaine de la Confédération, le tirage au sort a placé Fus de Rabat (Maroc) dans le groupe A avec Club Africain (Tunisie), Rivers United (Nigeria) et Kampala City Council Authority (Ouganda). Le groupe B est composé de: CS Sfaxien (Tunisie); Platinum Stars (Afrique du sud); Mouloudia club d' Alger (Algérie) et Mbabane Swallows (Swaziland). Le groupe C mettra aux prises: Zesco United (Zambie); Recreativo do Libolo (Angola); Al Hilal Elobeid (Soudan) et Smouha (Egypte). Le groupe D regroupera: TP Mazembe (RDC); Supersport United (Afrique du sud); Horoya AC (Guinée) et le CF Mounana ( Gabon). Les compétitions débutent le week-end du 12 au 14 mai. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale, prévus le 8 et 15 septembre.