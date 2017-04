Congo-Kinshasa: Hommage à Papa Wemba - Abbé Coco interprète Eliana à Molokaï

Monté sur la scène à l'invitation de New Jack, l'ami d'enfance d'Ekumani a pris le micro la nuit du 24 avril encouragé par le public venu assister à la commémoration de l'an 1 de la mort de la légende du quartier.

C'est aux alentours de 23h30 que l'Abbé Coco, présenté comme le père spirituel de feu Papa Wemba, a rejoint l'ex-sociétaire de Viva la Musica sur le podium pour une petite interprétation. Fort applaudie par le public homogène, jeunes et moins jeunes, agglutiné autour du podium érigé en plein couloir Madiakoko, l'intervention improvisée du prêtre catholique dans le tour de chant de New Jack était l'inédit de la soirée. Pour la circonstance, l'abbé Coco était vêtu d'une tunique brodée dont le motif du pagne était identique à celui de la célèbre chemise Dolce Gabbana que portait Papa Wemba à sa mort. Il s'est donné à cœur joie à l'exercice de chant commandé. Ce d'autant plus que le tube Eliana, choisi par New Jack, est un morceau qui n'a pas manqué d'évoquer bien des souvenirs. En effet, la chanson vieille maintenant de 34 ans fait partie du répertoire des premières années de Viva la Musica, soit à peine six ans après sa création.

Alors qu'il remerciait la foule à la fin de sa petite prestation, Abbé Coco en a profité pour lui dire au revoir et lui signifier que le bourgmestre de la commune de Kalamu également présent allait prendre congé d'elle. Quelques instants plus tard, New Jack mettait également un terme à son tour de chant. Il était près de minuit quand Brigade Sarbaty lui a succédé sur le podium. L'ex-animateur de Wenge Musica Maison Mère, qui s'est mis au chant il y a quelques mois, s'est dit ravi de participer à l'évènement. Et de déclarer : « Permettez que l'animateur tente de jouer au chanteur le temps d'interpréter notre regrettée star Papa Wemba ». Déclaration qui lui a valu des applaudissements du public, une manière d'acquiescer ses propos. Ainsi du début des années 1980, l'on passait ainsi au milieu des années 1990 avec Show me the way. Cet autre tube de Kolo Histoire interprété par Brigade est compris dans l'album Emotion qui, en son temps, avait consacré Papa Wemba comme une des grandes figures de la world music.

La nuit dont l'ambiance devenait plus survoltée au fil du temps avait duré quelques bonnes heures. Plusieurs artistes avaient défilé sur le podium dressé à l'endroit même où il y a près d'un an était érigé celui qui avait servi à agrémenter les soirées musicales des funérailles de Maître d'école. Parmi eux, l'on a notamment apprécié les prestations successives de Pathy Patcheco, un ex-sociétaire de Viva la Musica qui a rappelé les heures glorieuses de l'orchestre qui a fait sa notoriété. Par ailleurs, le public a également fait bon accueil à Tatiana Cruz, une jeune chanteuse de la nouvelle génération qui a déjà un single sur le marché.

En effet, les musiciens et chanteurs n'étaient pas les seuls à jouer les vedettes la nuit du 24 avril. En dehors de cet hommage public rendu par les artistes, une bonne frange du public, constitué en majorité des natifs de Matonge ou de ses habitants actuels, a rendu le leur à leur manière. L'on se souviendra qu'au moment du deuil, le fief de feu Bakala Dia Kuba avait décidé d'un deuil collectif. Et parmi les signes distinctifs, c'était le port obligatoire des fameux « La Gomme », les nu-pieds en caoutchouc à semelle en gomme bon marché très répandu à Kinshasa. Hommes et femmes étaient indifféremment chaussés de la sorte. Mais, cette fois, pour célébrer l'an 1 de la mort de leur idole, le 24 avril, un grand nombre avait opté pour le pagne. Dans le quartier et dans la foule, plusieurs personnes de tous âges étaient vêtues du pagne au motif susmentionné rappelant la tenue désormais funeste portée par Papa Wemba la nuit fatidique d'Abidjan.