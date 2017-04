Burkina Faso: Compte-rendu du Conseil des ministres du 26 avril 2017

CONSEIL DES MINISTRES

I. DELIBERATIONS

I.1. AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Le Conseil a adopté un décret portant modification des statuts du Centre de formation professionnelle des Avocats du Burkina Faso (CFPA-B) approuvés par décret n°2014-693/PRES/PM/MJ/MEF/MESS/MFPTSS/MJFPE du 4 août 2014.

L'adoption de ce décret modificatif permet de palier aux insuffisances et aux lacunes constatées en vue d'un meilleur fonctionnement du CFPA-B.

I.2. AU TITRE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Le Conseil a adopté quatre (04) rapports.

Le premier est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt n°5941-BF conclu le 03 mars 2017 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement (IDA).

D'un montant de 18,3 millions d'euros, soit 12 milliards de FCFA, cet accord de prêt vise à financer le projet d'appui à la modernisation du secteur des transports et de facilitation du commerce (PAMOSET-FC).

Le deuxième est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de financement N°5943-BF conclu le 03 mars 2017 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement (IDA).

D'un montant de 20 millions de dollars US, soit environ 11 milliards de FCFA, cet accord de prêt est destiné au financement du projet e-Burkina, en vue d'améliorer la capacité et l'utilisation des TIC par les administrations publiques et les agences dans notre pays.

Le troisième rapport concerne le Programme d'appui au développement des économies locales (PADEL).

Le PADEL est un programme intégré destiné à améliorer les conditions socio-économiques des populations à la base dans les 13 régions du Burkina Faso sur la période 2017-2019.

D'un coût global estimé à trois cent quatre-vingt-seize milliards cent vingt-trois millions cinq cent vingt-cinq mille sept cent vingt (396 123 525 720) FCFA, ce programme qui s'inscrit dans l'axe 1 du Plan national de développement économique et social (PNDES), est financé par l'Etat burkinabè, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers. L'adoption de ce rapport permet la mise en œuvre du Programme d'appui au développement des économies locales (PADEL).

Le quatrième rapport est relatif à un décret portant fixation des indices de fonction des chefs de circonscriptions administratives et assimilés.

L'adoption de ce décret permet un réajustement de l'indice de fonction des chefs de circonscriptions administratives et assimilés en lien avec l'échelonnement indiciaire des agents de la fonction publique d'Etat.

I.3. AU TITRE DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Le Conseil a adopté un rapport relatif au bilan de l'organisation des concours de la fonction publique de la session de 2016 et à une demande d'autorisation de recrutements sur concours au titre de la session de 2017.

Pour la session de 2016, il ressort au titre des concours professionnels, 3 866 postes pourvus au profit des départements ministériels et institutions.

Au titre des concours directs, il a été organisé 102 concours pour pourvoir à 12 324 postes et 10 996 postes ont été pourvus.

Pour les mesures nouvelles, 5072 personnes ont été recrutées au profit de 8 départements ministériels.

Au titre de l'année 2017, les besoins en recrutement au compte de la Fonction publique sont les suivants :

- Concours professionnels : 4 278 postes à pourvoir ;

- Concours directs : 11 096 postes à pourvoir ;

- Concours sur mesures nouvelles spéciales : 7 381 postes à pourvoir.

Le Conseil a félicité les acteurs pour l'organisation réussie des concours de la session de 2016 et a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions idoines pour le déroulement du chronogramme des recrutements de la session de 2017.

I.4. AU TITRE DU MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

Le Conseil a adopté trois (03) rapports.

Le premier est relatif à la création d'emplois à l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso et à la nomination d'enseignants chercheurs dans les fonctions de professeurs hospitalo-universitaires titulaires, de maître de conférences et de maîtres de conférences hospitalo-universitaires agrégés.

L'adoption de ce rapport permet la création de vingt-deux (22) emplois dont :

 un (01) emploi de Professeur hospitalo-universitaire titulaire à l'Institut supérieur des sciences de la santé (IN.S.SA) ;

 dix (10) emplois de Maîtres de conférences et de Maître de conférences hospitalo-universitaires agrégés, répartis comme suit :

- six (06) à l'Institut supérieur des sciences de la santé (IN.S.SA) ;

- trois (03) à l'Unité de formation et de recherche en sciences et techniques (UFR/ST) ;

- un (01) à l'Institut de développement rural (IDR).

 onze (11) emplois de Maîtres assistants et Maîtres assistant hospitalo-universitaire répartis comme suit :

- quatre (04) à l'Institut supérieur des sciences de la santé (IN.S.SA) ;

- trois (03) à l'Institut de développement rural (IDR) ;

- deux (02) à l'Unité de formation et de recherche en sciences et techniques (UFR/ST) ;

- un (01) à l'Unité de formation et de recherche en sciences juridique, politique, économique et de gestion (UFR/SJPEG) ;

- un (01) à l'Institut universitaire de technologie (IUT).

Le deuxième rapport concerne la création d'emplois à l'Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO et la nomination d'enseignants dans les emplois de professeur titulaire, de professeur hospitalo-universitaire titulaire et de maître de conférences.

L'adoption de ce rapport permet la création de soixante-dix-huit (78) emplois dont :

 vingt-un (21) emplois de professeur titulaire et de professeur hospitalo-universitaire titulaire répartis comme suit :

- cinq (05) à l'Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

- deux (02) à l'Unité de formation et de recherche en Lettres, arts et communication (UFR/LAC) ;

- deux (02) emplois à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

- quatre (04) à l'Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) ;

- huit (08) à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS).

 treize (13) emplois de Maître de conférences répartis comme suit :

- deux (02) à l'Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

- deux (02) à l'Unité de formation et de recherche en Lettres, arts et communication (UFR/LAC) ;

- quatre (04) à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

- trois (03) à l'Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) ;

- un (01) à l'Institut burkinabè des arts et métiers (IBAM) ;

- Un (01) à l'Institut supérieur des sciences de la population (ISSP).

 quarante-quatre (44) emplois de Maître-assistant et de maître-assistant hospitalo-universitaire repartis comme suit :

- quatre (04) à l'Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

- quatre (04) à l'Unité de formation et de recherche en Lettres, arts et communication (UFR/LAC) ;

- quatorze (14) à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

- quatorze (14) à l'Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) ;

- six (06) à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

- deux (02) à l'Institut burkinabè des arts et métiers (IBAM).

Le troisième rapport est relatif à la création d'emplois et la nomination dans les emplois de professeur titulaire et maître de conférences à l'Université de Koudougou.

L'adoption de ce rapport permet la création de douze (12) emplois dont :

 un (01) emploi de Professeur titulaire à l'Unité de formation et de recherche en Lettre et sciences humaines (UFR/LSH).

 un (01) emploi de Maître de conférences à l'Ecole normale supérieur de l'Université de Koudougou (ENS/UK).

 dix (10) emplois de Maître-assistant répartis comme suit :

- un (01) à l'Unité de formation et de recherche en Sciences économiques et de gestion (UFR/SEG) ;

- trois (03) à l'Unité de formation et de recherche en Sciences et technologies (UFR/ST) ;

- cinq (05) à l'Unité de formation et de recherche en Lettres et sciences humaines (UFR/LSH) ;

- un (01) à l'Ecole normale supérieure de l'Université de Koudougou (ENS/UK).

II. COMMUNICATIONS ORALES

II.1. Le ministre d'Etat, ministre de la Sécurité a informé le Conseil de la démission de Monsieur Lazare TARPAGA, de son poste de Directeur général de la Police nationale.

Le Conseil a pris acte de cette démission.

II.2. Le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat a fait au Conseil une communication relative à la 15ème Edition de la rencontre Gouvernement / secteur privé (RGSP) qui se tiendra, le 08 mai 2017 à Bobo-Dioulasso.

Cette édition, placée sous le thème : « Quelles mesures pour une contribution efficace du secteur privé à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social ? », permettra au gouvernement de poursuivre le dialogue avec le secteur privé, pour une meilleure contribution de ce secteur à la mise en œuvre du PNDES.

III. NOMINATIONS

III.1. NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES

A. AU TITRE DE LA PRESIDENCE DU FASO

- Madame Caroline KARAMBIRI/SAM, Mle 91 984 N Administrateur civil, 1er grade, 7ème échelon, est nommée Chargée d'études au Secrétariat général ;

- Monsieur Danon Bienvenue Sougrinoma SOUGUE, Mle 247 534 S, Administrateur civil, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Chargé d'études au Secrétariat général ;

- Monsieur Lambouado Raymond OUOBA, Mle 256 571 S, Conseiller en études et analyses, 1ère classe, 1er échelon est nommé Chargé d'études au Secrétariat général ;

- Monsieur Jean De Dieu BARRO Mle 256 269 W, Juriste, 1ère classe, 1er échelon est nommé Chargé d'études au Secrétariat général ;

- Monsieur Janvier YARA, Mle 256 570 J, Juriste, Conseiller en études et analyses, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur général des affaires juridiques du Conseil supérieur de la communication (CSC) ;

- Madame Annie Francine Wend-daabo OUEDRAOGO, Juriste,

Mle 118 744 K, est nommée Déléguée régionale de l'Ouest du CSC.

B. AU TITRE DU PREMIER MINISTERE

- Monsieur Larba SAWADOGO, Mle 26 300 R, Professeur certifié, 1ère classe, 15ème échelon, est nommé Chef de département de la gouvernance sociale.

C. AU TITRE DU MINISTERE DE LA SECURITE

Monsieur Jean Bosco KIENOU, Mle 25 763 U, Contrôleur général de Police, 5ème grade, 1er échelon, est nommé Directeur général de la Police nationale.

D. AU TITRE DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

- Madame Sophie COMBARY, Mle 35 743 L, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 7ème échelon, est nommée Directrice de l'administration des finances ;

- Monsieur Alexis Yissoréga BADO, Mle 211 411 R, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur des ressources humaines ;

- Monsieur André MILLOGO, Mle 51 170 X, Inspecteur du trésor, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur des marchés publics.

E. AU TITRE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

- Monsieur Sylvain TAPSOBA, Mle 225 100 U, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur du contrôle des marchés publics et des engagements financiers de l'Université Ouaga I ;

- Madame Alice ZIDA/THIOMBIANO, Mle 35 741 S, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 8ème échelon, est nommée Secrétaire permanent de l'Initiative pour la transparence des industries extractives (SP/ITIE).

F. AU TITRE DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

- Monsieur Ouanongo Joseph SANDOUIDI, Mle 18 551 D, Inspecteur du travail, 1ère classe, 13ème échelon, est nommé Conseiller technique ;

- Monsieur Balily Faustin BAMA, Mle 247 289 C, Conservateur d'archives, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur des archives et de la documentation ;

- Madame Fatimata ZONGO, Mle 247 297 Y, Conservateur d'archives, 1ère classe, 2ème échelon, est nommée Directrice des archives du personnel de l'Etat.

G. AU TITRE DU MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

Sont nommés à l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso les enseignants dont les noms suivent :

- Monsieur Samdpawindé Macaire OUEDRAOGO, Mle 94 470 B, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine interne, est nommé Professeur hospitalo-universitaire titulaire en médecine interne à l'Institut supérieur des sciences de la santé (IN.S.SA) pour compter du 21 juillet 2016 ;

- Monsieur Jean Wenceslas DIALLO, Officier militaire, Maître-assistant hospitalo-universitaire en ophtalmologie, est nommé Maître de conférences hospitalo-universitaire agrégé en ophtalmologie à l'Institut supérieur des sciences de la santé (IN.S.SA) pour compter du 16 novembre 2016 ;

- Monsieur Mipro HIEN, Mle 59 238 B, Maître-assistant en biologie et écologie végétale, est nommé Maître de conférences en biologie et écologie végétale à l'Institut de développement rural (IDR) pour compter du 21 juillet 2016 ;

- Madame Carole Gilberte KYELEM, Mle 97 460 M, Maître-assistant hospitalo-universitaire en médecine interne, est nommée Maître de conférences agrégée hospitalo-universitaire en médecine interne à l'Institut supérieur des sciences de la santé (IN.S.SA) pour compter du 16 novembre 2016 ;

- Monsieur Abdoul Salam OUEDRAOGO, Officier militaire, Maître-assistant hospitalo-universitaire en bactériologie-virologie, est nommé Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en bactériologie-virologie à l'Institut supérieur des sciences de la santé (IN.S.SA) pour compter du 16 novembre 2016 ;

- Monsieur Adama OUEDRAOGO, Mle 110 969 Y, Maître-assistant en mathématiques, est nommé Maître de conférences en mathématiques : mathématiques appliquées (modélisation et analyse numérique) à l'Unité de formation et de recherche en sciences et techniques (UFR/ST) pour compté du 21 juillet 2016 ;

- Monsieur Gandaaza Euthyme Armel PODA, Officier militaire, Maître-assistant hospitalo-universitaire en maladies infectieuses, est nommé Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en maladies infectieuses à l'Institut supérieur des sciences de la santé (IN.S.SA) pour compter du 16 novembre 2016 ;

- Monsieur Raguilignaba SAM, Mle 216 328 D, Maître-assistant en physique des semi-conducteurs, est nommé Maître de conférences en physique des semi-conducteurs, à l'Unité de formation et de recherche en sciences et techniques (UFR/ST) pour compté du 21 juillet 2016 ;

- Monsieur Ahmed Douani SERE, Mle 102 931 A, Maître-assistant en physique de la matière condensée, est nommé Maître de conférences en physique : physique théorique ; physique de la matière condensée, à l'Unité de formation et de recherche en sciences et techniques (UFR/ST) pour compté du 21 juillet 2016 ;

- Monsieur Der Adolphe SOME, Mle 37 559 Z, Maître-assistant hospitalo-universitaire en gynécologie obstétrique, est nommé Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en gynécologie obstétrique à l'Institut supérieur des sciences de la santé (IN.S.SA) pour compter du 16 novembre 2016 ;

- Monsieur Ibrahim Alain TRAORE, Mle 224 429 E, Maître-assistant hospitalo-universitaire en anesthésie-réanimation, est nommé Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en anesthésie-réanimation à l'Institut supérieur des sciences de la santé (IN.S.SA) pour compter du 16 novembre 2016 ;

Sont nommés à l'Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO les enseignants dont les noms suivent pour compter du 21 juillet 2016 :

- Monsieur Maurice BAZEMO, Mle 23 781 Y, Maître de conférences en histoire moderne et contemporaine, est nommé Professeur titulaire en histoire moderne et contemporaine à l'Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

- Monsieur Guel BOUBIE, Mle 52 137 L, Maître de conférences en chimie physique/électrochimie, est nommé Professeur titulaire en chimie : Chimie physique (électrochimie) à l'Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) ;

- Monsieur Georges COMPAORE, Mle 23 777 P, Maître de conférences en géographie, est nommé Professeur titulaire en géographie à l'Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

- Monsieur Yves DAKOUO, Mle 29 298 Z, Maître de conférences en sciences du langage (sémio-linguistique), est nommé Professeur titulaire en sciences du langage à l'Unité de formation et de recherche en Lettres, arts et communication (UFR/LAC) ;

- Monsieur Jean Marie DIPAMA, Mle 58 509 X, Maître de conférences en géographie, est nommé Professeur titulaire en géographie physique : climat et environnement à l'Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

- Monsieur Edmond HIEN, Mle 26 814 L, Maître de conférences en pédologie, est nommé Professeur titulaire en agro-pédologie à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

- Monsieur Alkassoum MAÏGA, Mle 59 611 Z, Maître de conférences en sociologie, est nommé Professeur titulaire en sociologie à l'Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

- Monsieur Abdoulaye OUEDRAOGO, Mle 14 578 V, Maître de conférences en génie sanitaire, est nommé Professeur titulaire en Mécanique énergétique à l'Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) ;

- Monsieur Eloi PALE, Mle 59 603 H, Maître de conférences en Chimie organique-substances naturelles, est nommé Professeur titulaire en Chimie : Chimie organique, Chimie des substances naturelles à l'Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) ;

- Monsieur Mahamadou SAWADOGO, Mle 78 122 C, Maître de conférences en génétique et amélioration des plantes, est nommé professeur titulaire en génétique et amélioration des plantes à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

- Monsieur Oumarou SIE, Mle 22 142 K, Maître de conférences en informatique, est nommé Professeur titulaire en informatique à l'Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) ;

- Monsieur Kamba André Marie SOUBEIGA, Mle 41 179 G, Maître de conférences en sociologie de la santé, est nommé Professeur titulaire en anthropologie et sociologie de la santé à l'Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

- Monsieur Lalbila YODA, Mle 29 294 T, Maître de conférences en études anglophones et traductologie, est nommé Professeur titulaire en études anglophones et traductologie à l'Unité de formation et de recherche en Lettres, arts et communication (UFR/LAC) ;

- Monsieur Emile BANDRE, Mle 49 207 R, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en chirurgie pédiatrique, est nommé Professeur hospitalo-universitaire titulaire en chirurgie pédiatrique à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

- Monsieur Kapouré KARFO, Mle 32 149 J, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en psychiatrie d'adultes, est nommé Professeur hospitalo-universitaire titulaire en psychiatrie d'adultes à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

- Monsieur Fla KOUETA, Mle 57 429 L, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en pédiatrie, est nommé Professeur hospitalo-universitaire titulaire en pédiatrie à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

- Monsieur Ali OUEDRAOGO, Mle 56 540 U, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en gynécologie-obstétrique, est nommé Professeur hospitalo-universitaire titulaire en gynécologie-obstétrique à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

- Monsieur Dieu-donné OUEDRAOGO, Mle 104 177 Y, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en rhumatologie, est nommé Professeur hospitalo-universitaire titulaire en rhumatologie à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

- Monsieur André Koudnoaga SAMADOULOUGOU, Mle 35 853 F, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en cardiologie, est nommé Professeur hospitalo-universitaire titulaire en cardiologie à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

- Monsieur Adama SANOU, Mle 117 492 M, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en chirurgie générale, est nommé Professeur hospitalo-universitaire titulaire en chirurgie générale à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

- Monsieur Appolinaire SAWADOGO, Mle 53 412 V, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en hépatologie-gastro-entérologie, est nommé Professeur hospitalo-universitaire titulaire en Gastro-entérologie et hépatologie à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

- Madame Pauline BATIONO/KANDO, Mle 28 019 X, Maître-assistant en génétique, est nommée Maître de conférences en génétique et amélioration des plantes à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

- Monsieur Bernard KABORE, Mle 110 915 M, Maître-assistant en sociolinguistique, est nommé Maître de conférences en sociolinguistique et ethnolinguistique, à l'Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

- Monsieur Blaise KONE, Mle 59 933 S, Maître-assistant en mathématiques et applications, est nommé Maître de conférences en Analyse, à l'Institut burkinabè des arts et métiers (IBAM) ;

- Monsieur Gabin KORBEOGO, Mle 110 905 B, Maître-assistant en sociologie, est nommé Maître de conférences en sociologie, à l'Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

- Monsieur Youssoufou OUEDRAOGO, Mle 26 250 L, Maître-assistant en physiologie animale, est nommé Maître de conférences en physiologie animale, à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

- Monsieur Samuel OUOBA, Mle 216 570 C, Maître-assistant en physique : mécanique et génie civil, est nommé Maître de conférences en physique : mécanique et thermodynamique à l'Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) ;

- Monsieur Toro OUORO, Mle 52 268 S, Maître-assistant en sciences du langage/sémiotique, est nommé Maître de conférences en sciences du langage, à l'Unité de formation et de recherche en Lettres, arts et communication (UFR/LAC) ;

- Madame Honorine SARE/MARE, Mle 110 913 P, Maître-assistant en littératures africaines, est nommée Maître de conférences en littérature, roman à l'Unité de formation et de recherche en Lettres, arts et communication (UFR/LAC) ;

- Monsieur Bassiahi Abdramane SOURA, Mle 215 006 F, Maître-assistant en démographie, est nommé Maître de conférences en démographie, à l'Institut supérieur des sciences de la population (ISSP) ;

- Monsieur Alfred Marie René TOURE, Mle 16 141 Y, Maître-assistant en mathématiques (géométrie différentielle), est nommé Maître de conférences en mathématiques (Géométrie différentielle), à l'Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) ;

- Monsieur Patrice ZERBO, Mle 41 443 D, Maître-assistant en biologie et écologie végétale, est nommé Maître de conférences en ethnobotanique-ethnopharmacologie à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

- Monsieur Moussa ZONGO, Mle 59 241 X, Maître-assistant en biologie et physiologie animales, est nommé Maître de conférences en physiologie de la reproduction à l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

- Monsieur Bernard ZOUMA, Mle 215 001 J, Maître-assistant en physique des semi-conducteurs, est nommé Maître de conférences en physique des semi-conducteurs/énergie photovoltaïque, à l'Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) ;

Sont nommés à l'Université de Koudougou les Enseignants dont les noms suivent pour compter du 21 juillet 2016 :

- Madame Afsata PARE/KABORE, Mle 26 211 A, Maître de conférences en sciences de l'éducation, est nommée Professeur titulaire en sciences de l'éducation à l'Unité de formation et de recherche en Lettre et sciences humaines (UFR/LSH) ;

- Monsieur Mathias KYELEM, Mle 49 409 Y, Maître-assistant en Physiologie animale, est nommé Maître de conférences en didactique de disciplines à l'Ecole normale supérieure de l'Université de Koudougou (ENS/UK).

H. AU TITRE DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

- Monsieur Brahima SANON, Mle 28 889 T, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Education préscolaire, primaire et non formelle de la Boucle du Mouhoun ;

- Monsieur Adama Emmanuel TRAORE, Mle 40 188 T, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Education préscolaire, primaire et non formelle des Cascades ;

- Madame Germaine KABORE/TENKODOGO, Mle 43 413 U, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 5ème échelon, est nommée Directrice régionale de l'Education préscolaire, primaire et non formelle du Centre ;

- Monsieur Lucien ZOURE, Mle 21 231 C, Conseiller d'administration scolaire et universitaire, 1ère classe, 9ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Education préscolaire, primaire et non formelle du Centre-Est ;

- Monsieur Managabamba ZOUNGRANA, Mle 18 359 C, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 13ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Education préscolaire, primaire et non formelle du Centre-Nord ;

- Monsieur Batia Bavapoula SOGO, Mle 48 465 R, Conseiller d'administration scolaire et universitaire, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Education préscolaire, primaire et non formelle du Centre-Ouest ;

- Monsieur Bougré ZEBANGO, Mle 25 101 G, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 12ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Education préscolaire, primaire et non formelle du Centre-Sud ;

- Madame Zalissa DJIBO/SALOGO, Mle 30 827 K, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 6ème échelon, est nommée Directrice régionale de l'Education préscolaire, primaire et non formelle de l'Est ;

- Madame Suzanne SIDIBE/TOE, Mle 15 501 C, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 13ème échelon, est nommée Directrice régionale de l'Education préscolaire, primaire et non formelle des Hauts Bassins ;

- Monsieur Roger KABORE, Mle 35 485 B, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 13ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Education préscolaire, primaire et non formelle du Nord ;

- Madame Diénéba COMBARY/YOUGOUBARE, Mle 18 351 L, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 10ème échelon, est nommée Directrice régionale de l'Education préscolaire, primaire et non formelle du Plateau Central ;

- Madame Angéline NEYA/DONBWA, Mle 30 162 Y, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 6ème échelon, est nommée Directrice régionale de l'Education préscolaire, primaire et non formelle du Sahel ;

- Monsieur Jean Joseph SOMDA, Mle 43 583 D, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Education préscolaire, primaire et non formelle du Sud-Ouest.

I. AU TITRE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

- Monsieur Amidou SAVADOGO, Mle 31 287 X, Ingénieur du génie rural, 1ère classe, 10ème échelon, est nommé Directeur général des aménagements hydrauliques et du développement de l'irrigation ;

- Monsieur Remy PALE, Mle 254 890 J, Conseiller en études et analyses, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Assistant technique auprès du Secrétaire permanent de la Coordination des politiques sectorielles agricoles (SP/CPSA) ;

- Madame Dénis Marie SONDO/SAVADOGO, Mle 86 242 Z, Ingénieur des sciences et techniques de l'eau, 1ère classe, 7ème échelon, est nommée Assistante technique auprès du Secrétaire permanent de la Coordination des politiques sectorielles agricoles (SP/CPSA).

J. AU TITRE DU MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

- Monsieur Komikiyoaba NALKESSE, Mle 91 973 N, Conseiller en économie et développement, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes.

K. AU TITRE DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE LECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

- Monsieur Allassani OUEDRAOGO, Mle 49 516 E, Ingénieur de conception informatique, 1ère classe, 13ème échelon, est nommé Conseiller technique ;

- Monsieur Abdoul Malick TRAORE, Mle 511 542 N, Ingénieur des télécommunications, est nommé Conseiller technique ;

- Monsieur Jacques Rodrigue Ragnimpinda GUIGUEMDE, Mle 215 931 C, Analyste programmeur, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur général du développement de l'industrie numérique.

L. AU TITRE DU MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

- Monsieur Jean Yves KIETTYETTA, Géographe urbaniste, est nommé Conseiller technique ;

- Monsieur Bali TRAORE, Mle 70 06 C, Ingénieur en construction civile, est nommé Conseiller technique.

III.2. NOMINATION DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Le Conseil a procédé à des nominations et à des renouvellements de mandat au titre de membres de Conseil d'administration des Etablissements publics et des Sociétés d'Etat.

La liste de ces nominations sera publiée dans le Journal Officiel du Faso.

Le Ministre de la Communication et

des Relations avec le Parlement,

Porte-parole du gouvernement,

Rémis Fulgance DANDJINOU