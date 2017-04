Le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó, a appelé à saisir les opportunités et le potentiel qu'offrent le Maroc et la Hongrie sur les plans économique, commercial et culturel.

Lors d'un entretien, mardi à Rabat, avec le président de la Chambre des représentants Habib El Malki, le ministre hongrois a souligné l'importance qu'accorde son pays au développement de ses relations économiques et commerciales avec le Maroc, qui est un trait d'union avec le continent africain, notant que la Hongrie peut servir de porte d'entrée pour les pays de l'Europe de l'Est, indique un communiqué de la première Chambre.

Après avoir salué la qualité des relations bilatérales, Peter Szijjártó a appelé à mettre en place des partenariats qui serviront les intérêts des deux pays, notamment dans des secteurs vitaux comme l'agriculture, la gestion de l'eau, la recherche scientifique, la formation et les échanges culturels et éducatifs.

Pour sa part, le président de la Chambre des représentants a mis en relief les bonnes relations de partenariat liant le Maroc et la Hongrie, soulignant la volonté des deux pays de les renforcer davantage à tous les niveaux.

Habib El Malki a mis l'accent sur la convergence des vues des deux pays sur les questions régionales et internationales, saluant la position positive de la Hongrie vis-à-vis de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, et l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume en vue de résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain.

La position géostratégique et le rôle que joue le Maroc au niveau régional et continental font de lui un carrefour et un portail, facilitant la mise en place de partenariats économiques et commerciaux à même de développer le continent africain.

Le président de la Chambre des représentants a, à ce propos, mis en exergue la diplomatie éclairée de modération que conduit S.M le Roi Mohammed VI, mettant en avant l'estime et le respect dont jouit le Royaume du Maroc au niveau international.

Après avoir souligné l'importance du rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion des relations bilatérales dans tous les domaines, Habib El Malki a annoncé qu'une réunion conjointe du groupe d'amitié parlementaire maroco-hongrois se tiendra prochainement, appelant à renforcer la coordination et la consultation entre les deux institutions législatives.

A cette occasion, les deux parties ont exprimé leur préoccupation au sujet de l'instabilité qui prévaut dans certaines régions de la rive Sud de la Méditerranée, qui constitue un espace stratégique pour la sécurité et le développement en Europe et en Afrique du Nord.

Ils se sont convenus également sur l'accélération de la mise en place d'une ligne aérienne directe entre le Maroc et la Hongrie, en réponse à la demande croissante des opérateurs économiques et touristiques des deux pays.