Ile Maurice: Moto-écoles - Des attestations délivrées aux motocyclistes

Grâce aux moto-écoles, les autorités espèrent former 150 000 apprentis-motocyclistes afin d'acquérir les aptitudes nécessaires sur une durée de cinq ans. Selon le rapport sur le Road Transport and Road Traffic Accident, publié par Statistics Mauritius, 40 % des victimes d'accidents de la route sont des motocyclistes.

Neuf moto-écoles aux normes internationales vont ouvrir leurs portes. De ce nombre, quatre seront opérationnelles en juillet. Leur but : former les motocyclistes afin de réduire le nombre d'accidents impliquant des deux roues sur nos routes. Si les lieux pour abriter ces centres de formation sont en cours de finalisation, les autorités sont optimistes pour leur ouverture immédiate.

