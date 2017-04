Cameroun: Conflits entre les commerçants et le délégué Ntone Ntone au Marché Mboppi

Les premiers accusent le second de prédation de leurs biens et promettent de ne pas assister en victimes résignés à leur expropriation.

Au cours d'une point de presse donné par les responsables de l'Association des commerçants dynamiques du marché Mboppi, les hommes et femmes des médias ont eu l'occasion d'être édifiés sur l'historique de cet espace marchants qui compte parmi les plus importants du Cameroun, et même de la sous région Cemac, au regard de sa capacité et de sa force économique. Cela est d'autant justifiable que de nombreux commerçants partent de toutes les régions du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo, de la Guinée Equatoriale et du Gabon pour venir se ravitailler dans ce marché, parce que c'est ici qu'ils ont le maximum de chancede trouver en quantité, en qualité et à bons prix les produits dont ils ont besoin.

Seulement, très peu de personne maitrise son histoire et même sa gestion aujourd'hui. Selon des informations collectées à bonnes sources, les premiers commerçants s'installent sur ce site en 1979, à la suite de leur déguerpissement du marché MboussaEssengue pou besoin d'agrandissement du port de Douala et à Youpwe. A l'époque, c'est Robert Louis Meilo, secrétaire d'administration principal, alors sous préfet de l'arrondissement de Douala 1er qui signe les attributions d'attribution des lots au profit des déguerpis. La décision du sous préfet ne présente aucune ambigüité. Elle précise que les sont attribués à titre définitif aux bénéficiaires.

Appétits financiers

Au fil des années, les responsables de la Communauté urbaine de Douala vont se rendre compte de l'importante productivité de ce marché. C'est alors que progressivement, les méthodes de gestion changent en fonction des calculs des délégués du gouvernement qui se succèdent à la tête de la Cud. Tour à tour, des stratégies sont mises en place pour écarter les commerçants de la jouissance d'un bien qu'ils ont légalement acquis. La Cud met le marché en concession au profit des structures dont les dirigeants sont soupçonnés d'accointance avec le délégué du gouvernement auprès de la Cud. Heureusement que Bernard OkaliaBilaï, alors préfet du département du Wouri va mettre fin à cette escroquerie en créant des comités de gestion des marchés dont la composition est bien connue. Cela ne va pas pour autant briser l'ingéniosité cupide des responsables de la communauté urbaine de Douala.

Les espaces attribués définitivement aux commerçants en 1979 vont devenir la propriété de la Cud qui les attribue à nouveau avec des conditions rudes. Il est désormais interdit aux acquéreurs de louer les espaces, d'entreprendre une quelconque construction sans l'avis préalable du régisseur du marché, d'effectuer des aménagements définitifs. Edouard EtondeEkoto, qui est le premier délégué du gouvernement à expérimenter cette trouvaille, précise que le non respect de ces prescriptions entraine le retrait pur et simple de cet espace. Après lui, NtoneNtonecrée des coordinations des marchés et augmente les frais mensuels que doivent verser les commerçants dans les caisses de la Cud chaque mois.

Nous ne nous laisserons pas faire

Par la voix de leur porte-parole, les membres de l'Association des commerçants dynamiques du marché Mboppi promettent qu'ils ne se laisseront pas faire. « Le Cameroun étant un pays de droit, l'assemblée générale des commerçants du marché Mboppi a demandé au bureau d'user des recours que le droit nous reconnait en pareille situation. Pour que le droit soit dit », souligne Alice Maguedjo, porte-parole des commerçants contre qui NtoneNtone aurait enclenché une enquête pour falsification de documents et fabrication de faux documents d'autorisation de construire et d'émission d'ordre de recettes. Une enquête qui a fait l'objet d'un communiqué largement diffusé dans les médias ces dernières semaines. Paradoxe des paradoxes quand on sait qu'une enquête se fait dans la discrétion.