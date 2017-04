Niger: L'opposition écartée de la rédaction du rapport sur «l'uraniumgate»

Les étudiants nigériens ont répondu à l'appel de leurs dirigeants et ont repris le chemin… Plus »

« En réalité, c'est un sujet aujourd'hui qui fait trembler les tenants du pouvoir puisque l'implication du directeur de cabinet du président de la République de l'époque, Massaoudou Hassoumi, est confirmée par tous les éléments en notre possession, parce que jamais au Niger un scandale d'une telle ampleur n'a eu lieu, et parce qu'enfin, le peuple nigérien très tôt a été mis au courant par la presse indépendante et attend avec ferveur les conclusions de cette enquête, explique le député.

Le député de l'opposition et vice-président de la commission d'enquête, Soumana Sanda, estime que cette affaire dérange le pouvoir et que c'est pour cette raison que l'opposition a été écartée de la rédaction du rapport.

Cette affaire avait été révélée mi-février par la presse locale qui avait dénoncé un système de vente circulaire d'uranium entre Areva et le Niger, via des sociétés russes et libanaises.

