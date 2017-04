Ile Maurice: Contact avec des détenus - Un autre gardien inquiété par la commission drogue

En effet, ses appels téléphoniques étaient la principale raison pour laquelle Nandishwarsingh Motee a été auditionné par la commission d'enquête. Paul Lam Shang Leen n'a pas cessé de lui dire «you are in trouble» quand il a brandi un document s'étalant sur quatre pages attestant des communications du principal concerné avec Gerald Prosper, un détenu condamné pour des délits de drogue à 89 reprises.

Au total 89 appels téléphoniques entre un détenu et lui, une Nissan Juke achetée l'année dernière... De quoi mettre la puce à l'oreille de la commission d'enquête sur la drogue. Raison pour laquelle le gardien de prison Nandishwarsingh Motee a été auditionné, mrecredi 16 avril, par Paul Lam Shang Leen, ainsi que les deux autres membres de la commission, Sam Lauthan et le Dr Ravin Domun.

