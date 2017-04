Ile Maurice: Un sorcier jugé pour escroquerie

Lors du procès, le sorcier a raconté avoir effectué des prières spéciales pour la femme et qu'il avait reçu Rs 89 500. Il aurait acheté du camphre, des limons, des calebasses et des fleurs pour trois sessions des prières. Il nie cependant qu'il a réclamé de l'argent pour l'achat des animaux pour des sacrifices.

La femme aurait continué à le payer même si sa situation familiale ne s'améliorait guère. Mais elle a fini par rapporter l'affaire à la police. Le menuisier a été arrêté et poursuivi en cour intermédiaire. Il a plaidé non coupable.

Les rites ont été menés chez le menuisier-sorcier ainsi que dans un lieu de culte et dans un cimetière. Pour celui-ci, il aurait réclamé coqs et cochons. Mais la femme ne s'y étant pas rendue, elle n'a jamais vu ces animaux.

Un rendez-vous a été pris à cette date. Le sorcier lui aurait dit qu'elle était entourée de mauvaises personnes et qu'elle devait penser au bien-être de ses enfants. Il a avancé qu'il devait faire des prières et des rituels pour y remédier.

Coqs, cochons, cocos, limons, fleurs et calebasses. Un «sorcier» a réclamé ces ingrédients à une femme pour résoudre ses problèmes conjugaux. Il est ainsi parvenu à lui soutirer Rs 152 100 avant qu'elle ne porte l'affaire en cour. Et la magistrate Niroshni Ramsoondar a jugé cet individu, un menuisier, coupable d'escroquerie mardi 25 avril.

