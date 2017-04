Ile Maurice: Affaire BAI - Les quatre charges provisoires rayées contre Brian Burns

Brian Burns peut, lui aussi, pousser un ouf de soulagement. Quatre charges ont été rayées contre le gendre Dawood Rawat, ce jeudi 27 avril, en cour de Rose-Hill et ce deux jours après la radiation des charges contre Laina Rawat, Adeel Rawat et Claudio Feistritzer.

Brian Burns répondait à des charges de Fraudulent use of company's property, Conspiracy, Money Laundering et False statement.

L'ancien CEO d'Iframac, avait été arrêté, pour la première fois, le 25 mai 2015 dans le sillage de l'éclatement de l'affaire BAI. Il devait, à nouveau, faire face à la justice le 8 août 2015 pour de nouvelles charges provisoires contre lui.

Ce jeudi, le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), représenté par Me Mohana Naidoo, a une fois de plus demandé un renvoi dans cette affaire invoquant être en possession de nouveaux documents.

Mais cette motion a été objectée par Me Shailesh Seebaruth, avocat de Glover Chambers et représentant de Brian Burns soutenant «each time there will be a new doc and there was a decision to either lodge a main case or struck out the provisional charges.»

La magistrate Sophie Chui Yew Cheong devait dans la foulée donner son jugement en ordonnant la radiation des charges contre le mari de Laina Rawat. Elle n'a pas manqué d'égratigner le parquet par la même occasion.

Mardi 25 avril, les charges provisoires qui pesaient sur Laina et Adeela Rawat ainsi que Claudio Feistritzer ont été rayées par la magistrate Meenakshi Bhogun dont celle de l'interdiction de quitter le pays.