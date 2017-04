Le Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT-2018-2020), un cadre qui décrit les dépenses pluriannuelles pour tous les ministères est encore récent pour Madagascar. Aussi, l'élaboration de la programmation pluriannuelle a-t-elle été expliquée aux autorités régionales par la direction générale du Budget auprès du ministère des Finances et du budget hier au ministère du Plan à Anosy.

L'objectif de cette rencontre avec les régions est d'obtenir un projet de loi 2018 qui reflète les besoins venant de la base, et dont les grandes orientations tiennent compte des réalisations de l'année dernière. Un accent particulier sur les retombées de la Conférence des bailleurs de décembre 2016, a été mis en exergue.

Celles-ci devront être capitalisées par l'Organisme de coordination et de suivi des investissements et de leurs Financements (OCSIF) qui a été mis en place au début de l'année.

Les chefs de régions et les autorités régionales ont été rappelés de respecter les procédures de passation de marché, les engagements et les dispositions fiscales de même que les formes et conditionnalités des partenariats public- privé auxquelles les autorités régionales devront se conformer sous peine d'irrecevabilité.

Les chefs de régions, quant à eux, demandent une plus grande implication et concertation dans l'élaboration des textes qui régissent les gestions des ressources et les subventions.