À l'heure où Conakry célèbre les 72 h du livre, Genève entame sa 31ème édition du Salon du livre et de la presse en célébrant à la fois sa place de choix sur la scène du livre francophone internationale et l'importance de ses liens avec le monde des médias. En même temps, Pascale Kramer et Boniface Mongo Mboussa, le duo des programmateurs du Salon africain, et Jacques Chevrier convient les visiteurs à une Afrique désirable.

Rendez-vous littéraire incontournable, le Salon du livre de Genève se tient du 26 au 30 avril. Comme d'habitude, pour nos lecteurs, le coup de projecteur est braqué sur le Salon africain. Le duo de programmateurs a retenu un thème inhabituel : la mélancolie. Car, écrivent-ils dans le dossier de presse, « De tous les temps, l'Afrique a été perçue, et s'est donnée à voir et à lire, sous le prisme de la joie, du rire ». Et de s'interroger : « Et si la gaieté africaine n'était que l'envers d'une grande mélancolie ? ».

Cette année, hommage sera rendu à la Guinée. Et, parlant de la Guinée littéraire, on pense à : Alioum Fantouré, l'auteur du roman le cercle des tropiques ; Djibril Tamsir Niane, l'auteur du mémorable Soundjata, l'épopée mandingue ; Camara Laye, l'auteur de L'Enfant noir, une élégie en prose ; Williams Sassine et Tierno Monénembo, deux frères de la mélancolie et, bien sûr, on ne saurait oublier le "baobab" : Cheikh Anta Diop.

Parmi les auteurs annoncés figurent aussi le blogueur Lareus Gangoueus, l'éditeur Alain Kounzilat des Editions ICES et l'écrivain congolais Emmanuel Dongala.

Jacques Chevrier, président du Prix Kourouma, révélera le nom du lauréat 2017 du Prix Kourouma en présence des jurys. La cérémonie sera suivie d'un cocktail.