Madagascar: L'immense tâche du Nouveau D.G. de la Jirama

Le nouveau D.G. de la Jirama doit maintenant relancer toutes ces initiatives tout en se mettant en accord avec les bailleurs de fonds internationaux. C'est un travail titanesque qui l'attend et on lui souhaite de réussir une mission essentielle pour la survie de la nation.

Il devra faire preuve de rigueur et d'esprit d'innovation pour redorer le blason d'une société qui devrait faire la fierté de la nation. Le processus sera très long et dépendra des moyens de financement dont il disposera. La construction de diverses centrales électriques a été envisagée.

Tout le monde est conscient, le régime le premier, de la nécessité de remédier à la situation catastrophique de la Jirama. Les épreuves traversées par les consommateurs durant les derniers mois ont obligé les dirigeants à ne plus tergiverser et à prendre le problème à bras le corps.

Avec un nouveau directeur à sa tête, la Jirama franchit une nouvelle étape de son redressement. L'heureux élu a un profil professionnel intéressant et il doit se mettre tout de suite au travail pour remettre sur pied cette société nationale qui a lentement périclité et qui a touché le fond l'année passée. Les efforts d'assainissement de sa gestion ont commencé cette année, mais c'est une réorganisation totale de la société qui doit être effectuée et la mise en place d'un plan d'investissements sérieux pour répondre aux besoins des consommateurs malgaches.

