Madagascar: Cinéma - « Safidim-pitiavana », le film qui sera joué en live !

Les spectateurs, à travers les installations et les différents dispositifs auront donc l'impression de voir un film tourné au Canada, avec bien sûr des acteurs qui eux, seront bel et bien sur la scène du Palais des Sports.

Il n'y aura pas de chansons entre les prestations. Les acteurs devront suivre à la lettre le scénario. Et puis, il va y avoir beaucoup de monde, 11 acteurs dont deux principaux et des figurants », explique une responsable. La scène va être décorée et installée autrement que dans ces genres de manifestations. Les organisateurs ont préparé toute une logistique.

Pas de tournage et encore moins de projection, mais beaucoup de répétitions par contre. « Contrairement à ce que s'imaginent la plupart des gens, le concept du film en live est différent du théâtre et n'a rien à voir avec celui de la comédie musicale.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.