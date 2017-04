Madagascar: Conseil des Droits de l'Homme - L'Etat malgache doit soumettre un rapport national

Madagascar a adhéré aux principaux instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux Droits de l'Homme, et doit s'acquitter des obligations qui en découlent, dont la réalisation au niveau national des dispositions de ces instruments, et la soumission des rapports initiaux et périodiques relatant les efforts entrepris pour rendre leur application effective au niveau national. L'Etat malgache doit également soumettre un rapport national auprès du Conseil des Droits de l'Homme dans le cadre de l'Examen Périodique Universel (EPU).

Assistance technique. En poursuivant ses appuis à la République de Madagascar en matière de promotion et de protection des droits de l'Homme et en réponse aux besoins d'assistance technique pour le renforcement des capacités des acteurs nationaux sur les techniques de rédaction des rapports sur les droits de l'homme et la méthodologie de suivi des recommandations issues des mécanismes internationaux, le Bureau du Conseiller aux droits de l'Homme à Madagascar et le Ministère de la Justice, en coopération avec le Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et la Démocratie en Afrique Centrale ,ont organisé à Antananarivo les 25 et 26 avril 2017 un atelier à l'endroit des membres du Comité interministériel chargé de la rédaction des rapports initiaux et périodiques, ainsi que des acteurs de la Société civile.

Conventions. L'atelier a offert aux participants l'occasion de faire un état des lieux de la ratification des conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l'Homme par Madagascar ainsi que de la soumission des rapports aux organes de traités.

Les travaux ont aussi permis, d'évaluer l'efficacité du mécanisme national de rédaction des rapports, d'identifier les contraintes et défis liés à la soumission des rapports, ainsi que de partager les bonnes pratiques en matière de collecte de données et de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'Homme.