Ile Maurice: Rivière-Noire - Squatteurs par défaut

Au début du mois, la famille Colfir avait, sur ordre de la cour, été expulsée du terrain qu'elle occupait depuis plus de 50 ans. Ce terrain appartient à présent à une tierce personne qui a déjà fait détruire les maisons qui s'y trouvaient. Pendant deux semaines, les Colfir ont galéré, trouvant refuge dans une ruelle longeant leur précédent domicile. Ils ont dormi à même le sol. «Chaque fois qu'une personne devait traverser, on devait se lever pour la laisser passer. Elle devait circuler entre nos meubles et notre cuisine de fortune», raconte Sylvie Colfir.

Ils ont dormi à la belle étoile pendant deux semaines. Et depuis le 12 avril, les Colfir ont élu domicile sur des terres de l'État, à Rivière-Noire. Ils avaient été expulsés du terrain familial au début du mois. Leur souhait : que les autorités les aident à régulariser leur situation. Et ce, bien qu'ils aient précédemment indiqué qu'ils étaient disposés à payer un loyer...

