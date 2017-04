Togo: Les Démocrates appellent le peuple à se lever pour mettre fin à l'injustice sociale et démocratique

L'anniversaire de l'indépendance de notre pays, le 27 avril, est toujours un moment unique et très… Plus »

Le parti politique LES DEMOCRATES saisit l'occasion pour lancer un appel pressant à toutes les filles et à tous fils du Togo pour une prise de conscience collective ; il est temps de se mobiliser pour mettre fin à un demi-siècle d'injustices sociale et démocratique.

Le Togo notre cher pays n'est plus une Nation digne de ce nom, sinon comprendre que ses ressources minières : phosphates, clinker, etc. sont aux mains des étrangers, de même que son port, et le dernier en date une société fantôme qui exploite son Or sans rendre compte aux togolais.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.