Ile Maurice: Commission d'enquête sur la drogue - Un garde-chiourme prétend gagner gros aux jeux

Rs 70 000 ont été versées en janvier 2015, Rs 109 000 en juin de la même année et Rs 219 000 à une autre reprise. Adil Jafeerally a été sommé de s'expliquer sur toutes ces sommes d'argent. Le Senior Prison Officer devait alors répondre qu'il était chanceux aux jeux, notamment les courses hippiques et le football betting.

Il est Senior Prison Officer à la prison de Melrose. Adil Jafeerally a été le premier à déposer devant la commission d'enquête sur la drogue, mercredi 26 avril. Si dans un premier temps son audition était axée sur son environnement de travail, notamment le rapport qu'il entretient avec les détenus, l'ex-juge Paul Lam Shang Leen, Sam Lauthan et le Dr Ravin Domun ont aussi voulu avoir des détails sur ses revenus et ses échanges téléphoniques avec deux détenus condamnés pour trafic de drogue.

