Ile Maurice: Baie-du-Tombeau - Les squatteurs de Cité Florida sommés de quitter les lieux ce mercredi

Elles sont révoltées. 14 familles qui squattent un terrain de l'état à Cité Florida, Baie-du-Tombeau, depuis maintenant sept ans, ont jusqu'à minuit ce mercredi 26 avril pour quitter les lieux. Toutefois, n'ayant nulle part où aller ils sont restés sur place.

«Kot nou pou alé. Nou lé enn rencontre ek minis concerné», expliquent-ils. Ils ajoutent que «depuis que nous savons que nous devons quitter les lieux nous sommes stressés. Les enfants ne partent plus à l'école et nous, de peur que nos maisons soient démolies, nous ne nous rendons plus au travail. Cette situation est infernale».

Ils affirment être dans le flou total depuis plus d'une semaine. «Il y a un an, le gouvernement nous a rassuré qu'on allait pouvoir rester sur ce terrain. Nous sommes, d'ailleurs, en possession de documents prouvant que des démarches ont été entamées pour l'installation d'eau et d'électricité», confient les squatteurs.

Et de poursuivre que «aster zot pé dir nu ki nou dan enn terrain ki pré ek Jin Fei é ki nu lakaz pou donn enn mové zimaz, akoz sa pé tir nou». Ils lancent un appel au gouvernement afin qu'il vienne de l'avant avec une autre alternative que celle de détruire leurs maisons. «Nous avons des enfants. Certains d'entre nous sommes des mères célibataires. Nous ne pouvons pas payer un loyer.»

Du côté des autorités concernées l'on indique que la décision est prise. D'ailleurs, les arpenteurs étaient sur les lieux pour une évaluation des terres ce mercredi matin. «Ils peuvent être poursuivis et risquent une peine d'emprisonnement ne dépassant pas cinq ans», explique une source officielle.