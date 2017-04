Cote d'Ivoire: Zoo d'Abidjan, jardin botanique - Le ministre Issa Coulibaly annonce des déguerpissements

Au zoo, l'ultimatum a été donné aux squatteurs de quitter les lieux avant décembre 2017. Bien avant, il a relevé que ces visites ont pour objectif de se rendre compte de la réalité sur le terrain, de rencontrer les responsables et les agents qui y travaillent pour les écouter sur leurs difficultés afin d'apporter des solutions durables. Directeur du jardin botanique, Coulibaly Sanga a plaidé pour plus de moyens afin de rendre « le jardin émergent » et pour qu'il retrouve la plénitude de son espace en vue de se mettre aux normes internationales.

Au zoo d'Abidjan où il s'est rendu par la suite, la situation n'est guère reluisante. En effet, sur ses 19 ha de superficie, les bâtiments du zoo n'occupent que 7 ha. Le reste de l'espace étant squatté par les riverains. On y trouve un quartier précaire, une mosquée jouxtant la clôture, un pont bâti illégalement à l'entrée du zoo ainsi que des latrines publiques en construction sur le même espace. Le ministre des Eaux et Forêts a exigé le déguerpissement de tous les squatteurs aussi bien au jardin botanique qu'au zoo. « Il faut que l'ordre règne. Il va avoir une période de sensibilisation mais à un moment donné, nous passerons à la répression. Toutes ces personnes qui occupent illégalement ces espaces doivent partir. A partir du moment où c'est fait en violation de la loi, il faut que force reste à la loi », a-t-il martelé.

"Eh oui ! ». Cette exclamation à peine étouffée du ministre des Eaux et Forêts, le Géné- ral Issa Coulibaly, en disait long sur sa surprise. Ce lundi 24 avril, lors de la visite de terrain qu'il a effectuée au jardin botanique à Bingerville, le ministre Issa Coulibaly a découvert avec étonnement des logements, un centre de formation de football et même les services techniques de la mairie de Bingerville installés illégalement sur le site.

