Congo-Brazzaville: Le lycée d'excellence d'Oyo pourrait ouvrir ses portes dès la prochaine rentrée scolaire

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, qui a visité cette structure se trouvant actuellement dans un état d'abandon, n'a pas exclu la possibilité de la mettre en service très rapidement

Confiés à une société chinoise, les travaux de construction du lycée d'excellence d'Oyo, localité située à environ 400 km de Brazzaville, dans le département de la Cuvette, sont pratiquement terminés. En effet, en dépit de l'état dans lequel se trouve ce complexe scolaire qui fait beau à visiter, des bâtiments modernes n'attendent plus que d'être équipés.

Accompagné des autorités locales, notamment du sous-préfet et de l'administrateur-maire d'Oyo ainsi que du directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation de la Cuvette, le ministre Anatole Collinet Makosso s'est fait une idée de quelques compartiments du futur lycée.

Interrogé sur la mise en service de ce lycée, qui sera le premier du genre dans la partie nord du pays et le deuxième après celui de Dolisie dans le département du Niari, il a indiqué que le département travaille pour que cet établissement soit opérationnel sous peu. Selon lui, les instructions du président de la République et du Premier ministre sont claires à ce propos : faire en sorte que le lycée d'Oyo puisse ouvrir ses portes très rapidement.

Le but étant, a-t-il rappelé, de promouvoir l'excellence, relever le niveau du système éducatif, poursuivre la formation d'une élite dans les domaines scientifique, littéraire et artistique. Une élite responsable, digne et bien formée.

« Donc, nous y travaillons et nous pouvons dire que les conditions sont réunies pour que très vite ce lycée puisse ouvrir ses portes pour emboîter le pas au lycée d'excellence de Mbounda », a conclu le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation de passage d'un long périple dans les départements de la Likouala, de la Sangha, la Cuvette et de la Cuvette-Ouest.

Rappelons qu'à l'image du lycée d'excellence de Mbounda de Dolisie, l'accès au lycée d'Oyo se fera par voie de concours. Il est réservé aux meilleurs élèves des différents établissements scolaires issus de tous les départements du pays. Le cycle commence à partir de la 6e jusqu'en terminale. A en croire les experts du ministère en charge des questions de l'enseignement général, quelques innovations pourront également intervenir.