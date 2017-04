Cote d'Ivoire: Cacao - l'Icco délocalise officiellement de londres à abidjan

Après 44 ans de présence à Londres, l'Organisation internationale du cacao (Icco) vient de s'installer officiellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La remise des clés du siège, sis à Cocody Deux Plateaux, entre l'Ena et les Vallons, a eu lieu ce 25 avril en présence du vice-président de la Côte d'Ivoire, SEM. Daniel Kablan Duncan.

Pour Duncan, c'est un jour exceptionnel, historique. « L'installation à Abidjan du siège de l'Icco est ressentie par le Gouvernement comme une marque de confiance renouvelée en la Côte d'Ivoire. (... ) Toutes les conditions exigées par l'Organisation pour l'installation à Abidjan du siège de l'Icco, notamment un niveau de sécurité 2, ont été satisfaites par l'Etat ivoirien. », a expliqué le vice-président. Avant de saluer le soutien fécond des pays importateurs et exportateurs du cacao à l'endroit de la Côte d'Ivoire pour ce transfert. Exprimant sa gratitude, celle du Chef de l'Etat et du peuple ivoirien à l'Icco pour avoir accepté de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Pour sa part, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a indiqué que ce siège offert à la communauté caca yère, traduit la volonté du Président Ouattara de positionner la Côte d'Ivoire sur la scène internationale et de faire d'Abidjan la capitale mondiale du cacao.

Dans son intervention, le président du Conseil international de l'Icco, Luis Valverde, a fait savoir que l'installation en Côte d'Ivoire du siège de l'organisation se justifie par le poids de la Côte d'Ivoire dans l'économie cacaoyère mondiale. Il s'est réjoui de l'installation de ce siège à Abidjan car l'Icco y gagne énormément. Ne manquant pas au passage de saluer le travail remarquable abattu par l'Ivoirien Jean-Marc Anga, à l'Icco depuis une vingtaine d'année. Celui-ci a son tour, a aussi qualifié de « jour spécial » cette inauguration de ce siège d'Abidjan. Qui depuis janvier 2017 bénéficie d'un accord de siège et d'un statut diplomatique. Un siège, résultat de la réhabilitation d'un bâtiment déjà existant, se veut un bâtiment intelligent de 1587m2, doté de salles de confé- rences, de parkings extérieur et inté- rieur (sous-sol), confortabilité, de sécurité et qui contribue à une économie d'énergie. L'Icco, créée en 1973 à Londres, a pour objectif d'agir pour renforcer le secteur mondial du cacao, favoriser son développement durable et accroître les avantages pour toutes les parties prenantes sur ce marché. L'organisation regroupe à ce jour 51 pays dont 21 pays producteurs.