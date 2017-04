Cote d'Ivoire: Un an après sa disparition sur la scène du festival - Le Femua immortalise Papa Wemba

Le 24 mars 2016, alors qu'il se produit sur la scène de la 9ème édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, Papa Wemba s'écroule, victime d'un malaise. Quelques instants plus tard, sa mort sera constatée dans une clinique d'Abidjan. Douze mois après ce drame, le Femua se souvient de l'artiste congolais. Hier, A'salfo, commissaire général du festival, et son équipe lui ont rendu un hommage émouvant, en présence des ministres de la Culture de Côte d'Ivoire et de la RD Congo, ainsi que de l'orchestre de Papa Wemba, Viva la Musica.

La cérémonie a connu plusieurs temps forts. Le premier, c'est la pose des gerbes de fleurs au pied d'un mur sur lequel trône un poster géant de Papa Wemba, une photo de lui sur le podium, peu avant sa mort. Le second, c'est le dévoilement de la plaque estampillée « Papa Wemba », qui rappellera à jamais le lien entre le Roi de la Sape et Anoumabo, là où il a rendu son dernier souffle. En marge de ces deux moments d'émotion, il y a eu bien sûr la série d'interventions, toutes à la gloire de l'illustre disparu. « Papa Wemba a laissé un héritage florissant. C'était un artiste complet. Vive Papa Wemba. Plus grand que vivant et merci à l'artiste », a indiqué le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman. Pour le ministre congolais de la Culture et des Arts, Sylvain Maurice Mashéké, « Papa Wemba n'est pas mort. Il est très présent parmi nous à travers son œuvre artistique. En 66 ans de vie, il aura laissé derrière lui une carrière bien remplie».

Selon lui, le 24 avril, en souvenir du décès de Papa Wemba, a été décrété, par l'Union Africaine, « journée de la musique africaine». Etreint par l'émotion, A'salfo, entouré de ses « frères » de Magic System ( Manadja, Tino et Goudé) est presque au bord des sanglots, lorsqu'il évoque la mort de Papa Wemba. « Ce 24 avril 2016, le temps s'est arrêté, parce qu'un géant venait de s'en aller. Une scène qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous. La douleur que nous avons vécue est inqualifiable. Perdre une personne comme Papa Wemba laisse des traces indélébiles et modifie notre vision de la vie », a-t-il confessé. A l'en croire, Papa Wemba exhortait les jeunes artistes à aller de l'avant, à émerger et à se professionnaliser. « Papa Wemba fait désormais partie de notre patrimoine. A Anoumabo, il est immortel », a ajouté le lead-vocal de Magic System. Maire de la commune de Marcory, M. Raoul Aby a souligné que le décès de Papa Wemba a fait entrer Anoumabo dans la postérité. « Pour nous, c'est un grand honneur », at-il insisté.

Dans la soirée, l'orchestre Viva Musica a revisité, à travers un concert, le riche répertoire de Papa Wemba. Ce mardi, sous les coups de 15h, il y aura la céré- monie officielle d'ouverture de la 10ème édition du Femua. Laquelle sera ponctuée notamment par la pose de la première pierre de deux écoles Magic System, qui seront construites à Odienné et à Bayékou-Bassi (dans la région de Gagnoa) .