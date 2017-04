Burkina Faso: Affaire Inoussa Kanazoé

Le Conseil représentatif des associations des commerçants de l'économie formelle et informelle a animé, le mardi 25 avril 2017 à Ouagadougou, une conférence de presse. Les membres ont échangé avec les journalistes sur l'affaire dite Inoussa Kanazoé, PDG de Kanis International.

L'arrestation et l'inculpation de l'homme d'affaires et Président-directeur général (PDG) de Kanis International, Inoussa Kanazoé, continue d'alimenter les débats dans le milieu des commerçants à Ouagadougou.

Le mardi 25 avril 2017, le Conseil représentatif des associations des commerçants de l'économie formelle et informelle a rencontré les journalistes pour donner des éclaircissements sur une prétendue plainte de Moussa Kouanda contre Inoussa Kanazoé qui aurait causé l'arrestation du PDG de Kanis International.

Ce qui a suscité beaucoup de commentaires, de polémiques et d'intrigues de toutes parts, selon le conseil. « Nous avons alors entrepris des démarches utiles pour avoir des éclaircissements. Ainsi, il est ressorti que Inoussa Kanazoé et Moussa Kouanda sont amis depuis de longue date et le demeurent toujours», a fait savoir le secrétaire général du conseil, Boureima Kaboré.

En outre, il a précisé que M. Kouanda n'a jamais déposé une plainte ou demandé l'arrestation de l'inculpé « bien qu'il ait eu, à des moments donnés, des mésententes entre eux, vite dissipées, avec la médiation de personnes-ressources pour le bonheur du monde commerçant ».

C'est pourquoi, a indiqué Boureima Kaboré, sa structure demande à la justice de communiquer de façon saine, claire et juste sur le sujet afin d'apaiser la tension qui règne dans le milieu des commerçants.

« Il serait judicieux de tenir l'opinion publique informée de tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Cela va calmer les cœurs endoloris, excités et prêts à agresser des acteurs du monde des affaires », a-t-il lancé. Et au président du conseil, El Hadj Lassané Ouédraogo de plaider : « Nous savons que personne n'est au-dessus de la justice.

On est conscient de cela mais nous demandons au procureur et au gouvernement de libérer Inoussa Kanazoé, tout en poursuivant les procédures judiciaires ». Quelle est votre position par rapport à certains commerçants qui exigent la libération du PDG Kanazoé ?

Sur cette question d'un journaliste, le SG du Conseil a soutenu que, bien que son groupe ait participé à la marche de protestation le lundi 24 avril dernier, il préfère laisser la justice faire son travail afin que la lumière soit faite sur l'affaire.

En rappel, Inoussa Kanazoé et 5 de ses collaborateurs ont été arrêtés le 19 avril dernier. Le PDG de Kanis international est soupçonné, de faux et usage de faux en écriture de commerce, d'abus de confiance aggravé, de tromperie du consommateur, de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux.