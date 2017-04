Burkina Faso: Le Premier ministre en visite en Arabie Saoudite

La première réunion de l'histoire de la Conférence islamique des ministres des affaires étrangères (CIMAE) s'est tenue à Djeddah et a décidé de mettre sur pied un secrétariat permanent basé dans cette ville et dirigé par un secrétaire général. Les organes principaux sont le Sommet islamique, le Conseil des ministres des Affaires étrangères, le Secrétariat général, la Cour islamique internationale de justice.

L'OCI est le porte-voix du monde musulman dont elle assure la sauvegarde et la protection des intérêts dans l'esprit de promouvoir la paix internationale et l'harmonie entre les différents peuples du monde.

L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a été créée à Rabat à la suite d'une conférence des rois et chefs d'Etats des pays-membres et est la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après les Nations unies. Il compte 57 Etats-membres et s'étend sur quatre continents (l'Asie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique).

L'Organisation de la coopération islamique comporte deux volets : le volet politique et le volet économique. Au niveau économique, le Burkina Faso bénéficie d'un certain nombre de projets portés par l'organisation.

Celui-ci était accompagné des ministres en charge des affaires étrangères, Alpha Barry, des infrastructures, Eric Bougma, de la femme Laure Zongo/Hien, de la santé, Stanislas Méda, de cadres de l'administration économique, financière et diplomatique burkinabè, ainsi que de l'ambassadeur du Burkina en Arabie Saoudite et du Consul général à Djeddah.

