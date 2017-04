Burkina Faso: Caravane sur l'allaitement maternel dans l'Ouest du pays

A l'initiative de l'ONG Alive and Thrive, une caravane d'artistes a sillonné du 21 au 23 avril 2017, les villes de Bobo-Dioulasso, Banfora et Orodara pour sensibiliser les populations aux bonnes pratiques de l'allaitement maternel exclusif. A l'issue de la tournée, les organisateurs et les artistes ont exprimé leur satisfecit.

La caravane d'artistes, organisée par l'ONG Alive and Thrive, a connu son épilogue le dimanche 23 avril 2017. A la fin du périple consacré à la promotion de l'allaitement maternel exclusif dans les villes de Bobo-Dioulasso, Banfora et Orodara, des artistes champions (Wendy, Rovane, Sissao, les troupes théâtrales de l'Espoir de M'ba Bouanga et de Naaba Saneem de Zorgho), ont manifesté leur satisfaction. Ce, aussi bien du côté de la structure organisatrice de la caravane (Alive and Thrive) que du côté des animateurs de ces concerts gratuits.

Pour le directeur-pays de l'ONG Alive and Thrive, Adama Thiombiano, étant donné que la mobilisation était forte, cela dénote de l'intérêt que les populations ont accordé à la thématique abordée. C'est pourquoi, il fonde espoir que de telles tournées puissent être rééditées dans plusieurs villes et régions du Burkina Faso.

« Nous savons que tout ce que nous faisons actuellement, au niveau de la communication de masse et la communication interpersonnelle, une catégorie de personnes échappe à nos messages. C'est ce qui justifie l'organisation de la présente caravane.

Et nous avons été surpris par le niveau de mobilisation dans les trois localités. J'ai bon espoir que nous allons poursuivre ce travail que nous avons engagé au Burkina Faso depuis quelques temps », a soutenu M. Thiombiano. Du côté des artistes, la satisfaction est également affichée.

C'est le cas de Awa Sissao pour qui l'aventure avec Alive and Thrive a été noble d'autant plus que la santé de la mère et de l'enfant est un sujet important. Mais, elle a souhaité que la campagne s'élargisse à d'autres localités du pays. « Plusieurs femmes ne croient toujours pas à l'efficacité de l'allaitement maternel exclusif. Elles trouvent qu'il fait chaud, il y a trop de poussière.

C'est pourquoi, nous avons juste envie de leur dire que le lait maternel est le premier vaccin de l'enfant du jour de sa naissance à ses six premiers mois de vie.

Il va falloir que les femmes comprennent que le taux élevé de mortalité infantile est le plus souvent dû au non respect des bonnes pratiques de l'allaitement maternel exclusif. On ne peut pas être heureux pendant que les enfants sont malades.

C'est pourquoi, il faut suivre les conseils donnés par des personnes averties », a souligné l'artiste-musicienne. Dans le même ordre d'idées, Wendy a félicité les organisateurs de ce programme.

De son avis, si certaines populations continuent de douter des bienfaits de l'Allaitement maternel exclusif (AME), elles ne doivent pas rester dans cette posture toute leur vie.

« Chacune doit essayer, celles qui ne pratiquaient pas doivent essayer parce que des agents de santé, des leaders d'associations et des artistes de notre trempe ne peuvent pas s'unir pour une chose qui n'est pas vraie et prouvée », a-t-elle estimé. Une idée partagée par sa ''sœur" Rovane. Elle recommande aux femmes le respect strict des conseils des agents de santé.