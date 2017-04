Burkina Faso: Programme d'urgence de développement du Sahel

L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu hier, mercredi 26 avril 2017 à Kosyam sous la présidence du Président du Faso. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour notamment la mise en œuvre du programme d'urgence au Sahel, le Programme d'appui au développement des économies locales (PADEL) et l'organisation des concours 2017.GO

Après le lancement le 18 novembre 2016 du Programme d'appui au développement des économies locales (PADEL) par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à Dori, le gouvernement pense à son exécution. Le Conseil des ministres tenu hier 26 avril 2017 à Ouagadougou, a, à cet effet, adopté un document pour la mise en œuvre effective de ce programme.

Selon le ministre de la Communication et des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, le coût global du PADEL est estimé à 396 milliards de F CFA financé à 40% par le Burkina Faso, 5% par les collectivités territoriales et 55% par les partenaires techniques et financiers.

Il a indiqué que le programme scindé en 4 composantes vise à examiner les conditions de vie des populations dans les 13 régions du pays et à réduire de façon substantielle la pauvreté.

En plus du PADEL, le Conseil a statué à l'issue des communications faites sur les tournées des ministres de la sécurité, Simon Compaoré et son homologue chargé de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo, sur les mesures urgentes annoncées par le chef de l'Etat au profit de la région du Sahel.

« Ainsi, le Conseil a décidé de la mise en œuvre très urgente des mesures concernant l'accessibilité à l'eau, de forages, la réfection des routes et ponts et la mise à la disposition de vivres auprès des populations », a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Il a, à l'occasion, précisé qu'un délai d'un mois pour rendre effectif les décisions du conseil est fixé aux secteurs ministériels concernés et sera suivi d'évaluation.

L'organisation des concours de la Fonction publique pour l'année 2017 a aussi été sur la table du Conseil des ministres. Rémis Fulgance Dandjinou a relevé que le Conseil a, auparavant approuvé le bilan présenté par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, sur l'organisation des concours en 2016.

205 médecins seront recrutés en 2017

« Par conséquent, le Conseil a autorisé les concours de 2017. Il s'agit de 22.755 postes à pourvoir notamment 4.278 pour les concours professionnels, 11.096 pour les concours directs et 7.381 au titre des mesures nouvelles » a-t-il détaillé. A l'écouter, les mesures nouvelles vont concerner 8 ministères spécifiques et sur l'ensemble des postes à pourvoir, 81,33% concernent l'éducation nationale et la santé.

A titre d'exemple, le ministre Dandjinou a soutenu que cette année, 205 médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes seront recrutés contre 150 l'année dernière. Autres sujets abordés au cours de la rencontre hebdomadaire des ministres, la ratification des accords de prêts.

Le 1er concerne la ratification de l'accord de financement conclu le 3 mars 2017 entre le Burkina Faso et l'Agence de financement de la Banque mondiale sur un montant de 11 milliards de F CFA et qui vise à l'amélioration des TIC dans l'administration publique.

Ce projet dénommé e-Burkina, a poursuivi le ministre, prend en compte la fourniture de services informatiques et la promotion de l'entreprenariat de l'économie numérique.

La ratification du second accord signé avec la Banque mondiale de l'ordre de 12 milliards de F CFA (avec une contribution nationale de 2,5 milliards) vise, à en croire le porte-parole du gouvernement, à améliorer le commerce et l'activité des transports dans la partie burkinabè du corridor ouest-africain.

Le Conseil des ministres a aussi adopté au titre du ministère de la Justice, un décret portant modification des statuts du Centre de formation professionnelle des avocats du Burkina Faso.

« Il s'agit de rendre plus efficace ce centre car le décret qui l'a créé présentait un certain nombre de lourdeur et d'éléments superficiels qui empêchaient son bon fonctionnement. Il fallait corriger ces éléments avant de recruter la nouvelle promotion », a précisé le ministre Dandjinou.