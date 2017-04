Madagascar: Route Nationale 4 - Une longue coupure au village d'Antanambao-Andronolava

Des coupure intermittentes vont aussi perturber la circulation après cette interruption, pour la finition des travaux. Ainsi, ce jour de 14 heures à 17 heures et demain de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 17 heures, la circulation risque d'être momentanément arrêtée.

De nouvelles perturbations sont observées depuis hier sur la RN 4, notamment au PK 496+400. Pour cause de réparation du pont métallique à l'entrée du village d'Antanambao-Andranolava, dans le district de Marovoay. Elle est source de fréquentes coupures de la circulation et le trafic des voitures y a été interrompu hier, toute la journée et cette nuit.

