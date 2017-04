communiqué de presse

En vue de renforcer la présence de Maurice dans la région, une Buyers Sellers Meeting se tiendra du 29 avril au 1er mai 2017 à Mahé aux Seychelles, cela à l'initiative d'Enterprise Mauritius et la Small Enterprise Promotion Agency (SEnPA) des Seychelles.

Quelque 45 entreprises mauriciennes de divers secteurs y participeront. Les objectifs principaux sont de renforcer la réputation et la visibilité de Maurice en tant que partenaire fiable d'approvisionnement en produits de qualité, de développer des réseaux tout en consolidant les liens entre les deux pays amis.

Relations entre Maurice et Seychelles

Les liens entre Maurice et les Seychelles sont solides et ne cessent de grandir, forts de similitudes et d'objectifs communs.

En effet, les deux pays partagent la même langue, le même océan et sont tous deux membres de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et de la Commission de l'Océan Indien.

Contrairement à Maurice, la base manufacturière des Seychelles n'est pas solide. Le pays importe ainsi une grande partie de produits consommables, ce qui représente une opportunité pour Maurice, qui peut fournir aux Seychelles des produits de qualité à des tarifs hors taxe et dans des délais d'expédition courts.

Entre 2012 et 2014, les Seychelles était la 3e destination des exportations mauriciennes dans la région. Toutefois, une baisse de cette part de marché avait été constatée. En effet, en 2014 les exportations mauriciennes vers les Seychelles avaient accusé une nette baisse, passant de Rs 496,1 millions à Rs 395,7 millions, soit une chute de 20%.

En vue de remédier à cette situation, une BSM avait été organisé en 2014, à la suite de laquelle une augmentation substantielle des exportations vers cette destination fut enregistrée en 2015 pour atteindre Rs 416 millions.