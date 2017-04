Cameroun: Lancement du partenariat MTN Business-Microsoft avec office 365.

Pour Georges Mpoudi, général manager Mtn Business, « ces solutions visent surtout les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de productivité collaboratives, efficaces et abordables.

Grace à son statut de cloud solutions providers de Microsoft, dans la zone Afrique centrale et de l'ouest, MTN Business peut donc commercialiser la suite office 365 d'une part et proposer des solutions mobiles à valeur ajoutée d'autre part.

C'est un ensemble de produits et services de productivité qui facilitent la production du contenu, le partage, le travail collaboratif et de communication et temps réel, entre collègues ou groupes, depuis des terminaux fixes ou mobiles à travers le cloud computing.

