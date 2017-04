Cameroun: 10% d'enfants décèdent du diabète de type I par an

Durant quatre jours, les diabétologues venus entre autres de 23 pays d'Afrique, de France, des Etats- unis et de Suisse ont estimé que ce taux de décès est encore à 10% parce que les parents ignorent l'existence des cliniques spécialisées de prise en charge gratuite d'une part et d'autre part le mauvais diagnostic du personnel de santé.

Les experts ont noté des avancées dans cette lutte grâce aux efforts du gouvernement camerounais et l'entreprise pharmaceutique Danoise Novo nordisk à travers son programme « Changing diabetes in children ».

De l'avis du Dr. Mesmin Dehayem, diabétologue à l'hôpital central de Yaoundé, le diabète peut être héréditaire chez l'enfant et la malnutrition peut aussi être à l'origine de cette maladie (excès du sucre). Elle continue avec l' énumération de quelques signes qui permettent de reconnaitre un enfant diabétique : soif intense, fait "pipi" à tout moment et à toujours la migraine.

