Ile Maurice: Maurice/Comores - Vous pourrez voyager sans visa

Accord de réciprocité entre Maurice et les Comores. Les Mauriciens et les Comoriens pourront dorénavant voyager sans visas vers les deux destinations. Quatre signatures d'accord, dont le transfert des prisonniers, entre le Premier ministre Pravind Jugnauth et le Président des Comores Azali Assoumani, a eu lieu lors du Forum des affaires Maurice-Comores, à l'hôtel Voila Bagatelle, ce jeudi 26 avril. «Mon gouvernement a décidé d'accorder la gratuité de visa aux Mauriciens», a déclaré le Président comorien.

Celui-ci a aussi annoncé qu'il y aura une ambassade des Comores à Maurice bientôt et que le Consul honoraire de Maurice sera élevé au rang de Consulat général aux Comores. «Il y a beaucoup de similitudes entre nos deux pays et Maurice a toujours été à nos côtés pour la restitution de la paix.»

Une première réunion, appelé la commission mixte, entre les deux parties, a eu lieu mercredi 26 avril et cela a permis de revoir les nouveaux axes de coopération entre Maurice et les Comores. «Nous comptons nous entraider à plusieurs niveaux, soit au niveau judiciaire et dans le domaine océanique.

Il est important d'avoir une meilleure coordination dans le domaine maritime afin d'avoir une gestion efficace et un volet sécuritaire pour permettre la croissance régionale à ce niveau», a déclaré Pravind Jugnauth. Le Premier ministre a aussi lancé un appel aux opérateurs pour consolider l'axe de développement entre les deux îles.

Egalement présent à ce forum, Marday Venkatasamy président du MCCI, a fait ressortir que Comores représente un marché important pour les opérateurs mauriciens. «Le commerce entre Maurice et les Comores s'élevait à 6 millions USD en 2016.

La région rencontre malheureusement quelques entraves au bon déroulement des affaires. Je suis content de voir que la commission mixte ait pris cela en considération lors de la réunion.»