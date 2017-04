Ile Maurice: Mahen Jhugroo - «La souveraineté d'Agalega n'est pas menacée»

Lors de sa visite à Agalega, le ministre rencontrera les habitants et visitera l'hôpital et l'école de l'île. Il sera accompagné du ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun.

«C'est un projet qui aurait dû voir le jour depuis longtemps. Mais malheureusement, les habitants de l'île ont été bernés par l'ancien régime», a indiqué le ministre. Et d'ajouter qu'un «accord a été signé entre Maurice et l'Inde pour la concrétisation de ce projet».

Il se rendra à Agalega prochainement. Mahen Jhugroo, ministre des Collectivités locales, a tenu sa première conférence de presse, à son bureau, pour commenter cette visite, jeudi 27 avril. Une visite qui s'insère dans le cadre de la construction d'une piste d'atterrissage et d'une nouvelle jetée dans l'île. Il a fait part de son souhait pour que les travaux débutent au plus vite.

