Cote d'Ivoire: "Bazouam', galerie sur route" - Un vernissage symbolique

Au public, ils vont servir une galerie à ciel ouvert, sur route. Ainsi pendant deux (2) heures, la route sera fermée le temps d'un vernissage. Les travaux effectués in situ, pour tous ceux qui les ont vus, posent la problématique de la frontière entre l'artiste et l'artisan.

Pour ce temps qui inaugure cette exposition artistique, les artistes GauZ » et Doris Haron Kasko mettent en avant, les hommes et les femmes qui y travaillent. Tout en déclinant toute la symbolique de l'expression fondatrice « Bazouam' » en N'Zima qui signifie « Aide-moi à porter ma charge sur la tête ! »

«Bazouam', galerie sur route», un projet porté par deux artistes et non des moindres, va connaître un temps d'arrêt ce jeudi, à Grand-Bassam où ils ont transformé le village artisanal de la première capitale de Côte d'Ivoire en galerie photo.

