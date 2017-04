Angola: Afrobasket masculin - Ce sera finalement en Angola

Ce devait être le premier Afrobasket pour l'Afrique centrale depuis la compétition organisée en 1974 par la République centrafricaine. L'Angola abritera donc, pour la quatrième fois, un Afrobasket après 1989, 1999 et 2007. L'Egypte et la Tunisie avaient également sollicité l'organisation de la grand' messe du basketball masculin africain. Mais tout a milité en faveur de l'Angola, d'après le secrétaire général de l'association. « La Tunisie venait d'organiser l'Afrobasket en 2015. L'Egypte organise dans la même année 2017, en juillet, le championnat du monde U-20.

Le 21 avril dernier au Mali, l'Angola a été choisi pour accueillir la 29e édition de l'Afrobasket masculin du 19 au 31 août prochain. Luanda sauve l'organisation de cette compétition à 16, après le désistement du Congo, faute de moyens financiers. « Nous avions envoyé une mission d'inspection au Congo, deux semaines avant ce retrait. Cette délégation a été reçue par le ministre des Sports et par le président de la Fécoket. Tout semblait tranquille et aller pour le mieux. C'est donc avec surprise que, le 8 avril, nous avons reçu une lettre. Nous voulions voir comment les faire revenir sur leur décision », s'indigne le secrétaire général de la Fiba-Afrique, Alphonse Bile.

