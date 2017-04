Cameroun: David Abouem à Tchoyi, acteur majeur de la société civile

En 2013, il est le co-auteur de l'ouvrage intitulé 50 ans de réforme de l'Etat au Cameroun. Stratégies, bilans et perspectives dont le préfacier est Simon Achidi Achu, ancien Premier ministre et le postfacer n'est autre que le successeur de l'autre à l'Immeuble étoile, Peter Mafany Musonge. Une somme d'expériences que David Abouem à Tchoyi mettra certainement au profit de la Commission.

Il devient ensuite un acteur majeur de la société civile au Cameroun et on le retrouve régulièrement comme consultant sur des questions de développement.

Depuis lors, cet homme né le 15 janvier 1944 à Kribi et diplômé de la section administration générale de l'ENAM depuis 1969 et de l'Institut international d'administration publique (IIAP) de Paris a roulé sa bosse, même s'il convient de préciser qu'avant le commandement territorial, il a été secrétaire général des Services du Premier ministre de juillet 1975 à septembre 1976.

