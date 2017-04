Cameroun: Cameroon Business Today - Le nouveau-né de la Sopecam

L'hebdomadaire d'information et d'analyses économiques est depuis hier dans les kiosques. Le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary préside la cérémonie de lancement officiel ce jour à 19h à l'hôtel La Falaise, Bonandjo (Douala).

Fidèle à sa mission et à son engagement pour améliorer et renforcer sans cesse son offre d'information en direction d'un public toujours plus exigeant, la Sopecam propose depuis hier aux lecteurs une nouvelle publication, Cameroon Business Today (CBT). Il s'agit d'un hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse des faits économiques sous toutes les facettes.

L'objectif majeur poursuivi étant de permettre aux décideurs enseignants, chercheurs, consultants et autres cadres d'entreprises publiques et privées de mieux comprendre l'actualité économique, de l'expliquer, de la disséquer au plus près, en vue d'une appropriation qui leur soit bénéfique.

On sait à quel point les données factuelles peuvent avoir une coïncidence déterminante sur l'évolution globale de l'économie au plan national, voire sous- régional. Dans cette optique, CBT se propose de puiser dans les sources d'informations parmi les plus fiables, au contact d'expertises les plus variées.

Ce faisant, la nouvelle publication entend faire de l'analyse, du décryptage son terrain de prédilection. Au-delà de l'information brute. Ce qui doit en faire un outil de prévision d'autant plus indispensable que la globalisation s'enracine au quotidien. Imposant aux différents acteurs des anticipations et une interactivité conséquentes.

C'est le sens des contenus fouillés et diversifiés qu'offre ce nouveau tabloïd de 32 pages qui va traiter pour vous des sujets liés à l'économie réelle : banques, commerce, agriculture, tourisme, transports, expansion du numérique, hôtellerie, etc. Des contenus rehaussés par des statistiques appropriées et servis par une maquette attrayante, aérée, accessible.

De fait, le management a tiré leçon de l'expérience vécue d'Alter Eco, supplément bi-hebdomadaire du quotidien Cameroon Tribune pendant quelques années. CBT entend combler un vide avéré en matière d'information économique et mieux répondre à une demande, aux préoccupations exprimées par un segment significatif du lectorat.

A la Sopecam, nous sommes conscients que le challenge est considérable, au regard notamment de la régression marquée de la presse écrite classique dans la diffusion des informations. Une situation qui s'explique essentiellement par l'influence grandissante du numérique par le truchement des tablettes, ordinateurs, smartphones.

Cependant, en dehors de cet envahissement de l'espace public par la presse en ligne, nous croyons fermement à la pertinence de ce nouveau produit de notre entreprise dans ce paysage médiatique national dont nous reconnaissons la complexité mais dont nous sommes déterminés à conserver le leadership. Notre foi en CBT réside notamment dans l'enthousiasme, le talent et le dynamisme de l'équipe rédactionnelle.

De plus, notre optimisme se nourrit de l'adhésion sans faille, du soutien constant de nos lecteurs, de l'Etat-propriétaire autant que des autres partenaires (annonceurs, personnes-ressources). Leur accompagnement, est, au-delà de tout, un réel motif d'espoir et de confiance qui place CBT sous d'heureux auspices.