Congo-Kinshasa: A cause de l'insécurité persistante à l'Est et au Centre - La CENI assurée du glissement technique

A l'instar des institutions politiques à mandats électifs à tous les niveaux de la République, tout porte à croire que la CENI qui est pourtant une institution d'appui à la démocratie va probablement bénéficier aussi d'un glissement d'on ne sait quelle durée.

A d'un événement miraculeux, l'insécurité qui prévaut à travers les territoires de l'Est et du Centre de la République ne pourra plus assurer aux agents de la CENI l'occasion de démarrer et de poursuivre les opérations de recensement des électeurs en vue de programmer calendrier de ces échéances tant attendues par toute la Nation congolaise et les partenaires du pays.

Ce que l'on craignait risque de se reproduire au regard de la persistance de ces foyers d'insécurité qui ne font que se consolider de plus en plus dans le grand Kasaï et l'ex-Kivu, sans oublier la situation déplorable qui prévaut dans certaines parties du Nord Est l'ex-province du Katanga. Il ne se passe plus une semaine sans que l'on apprenne que des éléments incontrôlés ont attaqué telle ou telle localité de l'une ou l'autre province du Centre ou de l'Est de la République, causant des massacres des populations civiles non armées, des pillages, des destructions méchantes avec comme effets immédiats des déplacements massifs de nos compatriotes vers les forêts avoisinantes ou des Etats voisins.

La Ceni qui était assurée d'atteindre le nombre d'au moins millions d'électeurs enrôlés au plus tard le 31 juillet semble en voie de revoir ses calculs prévisionnels à la baisse. Car, selon tous les spécialistes, au regard des menaces qui pèsent terrain les éléments de cet organisme d'appui à la démocratie, sans climat de paix et de sécurité dans ces différentes aujourd'hui en proie à des affrontements armés entre les forces de sécurité publique et des miliciens d'on ne sait quelle obédience, opérations d'enrôlement et de la révision du fichier électoral peuvent pas s'effectuer dans la sérénité et la sécurité tant pour éléments de cet organe que les populations concernées.

Ce sera dommage pour tous les efforts inlassables fournis par gouvernement, la Ceni sans oublier les formations politiques, organisations de la société civile ainsi que les confessionnelles et pourquoi pas les partenaires extérieurs atteindre à ce jour le nombre des 22 millions d'électeurs enrôlés. Tout allait pour le mieux jusqu'à cette alerte lancée par Corneille Nangaa, président de la Ceni, aux parlementaires Grand Kasaï. Face à l'insécurité grandissante qui prévaut dans quatre provinces du Grand Kasaï, à savoir le Kasaï, le Kasaï Central, le Kasaï Oriental et le Lomami, Corneille Nangaa s'est efforcé faire comprendre à ses interlocuteurs que sans le retour de la paix de la sécurité dans cette partie de la République, les d'enrôlement ne peuvent pas se dérouler normalement. D'où leur en attendant de voir la situation revenir à la normale. Que matériels et centres électoraux détruits, que des éléments de la assassinés, que des populations massacrées et réfugiées dans forêts, s'est-il exclamé.

En d'autres termes, sans le vouloir, la Ceni vient de décréter arrêt de toutes les opérations électorales sur toute l'étendue territoire national dès lors que l'on ne pourra plus effectuer révision du fichier électoral au cas où quatre provinces du Centre d'autres de l'Est suspendent le déroulement des d'enrôlement des électeurs. La menace vaut son pesant d'or même elle met la République dans une situation sociopolitique explosive.

Aux conséquences indicibles et imprévisibles du fait de la tension est déjà au zénith, essentiellement au lendemain de l'avènement Bruno Tshibala Nhenzhe au détriment du délégué dûment désigné présenté par la plate-forme dite le Rassemblement de l' Politique, véritable représentant officiel de la famille co-négociateur signataire de l'Accord de la Cenco.

Bien malin celui qui pourra prédire la position de la internationale face à ce deuxième glissement de la période transition dont la durée dépendra de la bonne volonté de ceux qui dirigent envers et contre tout. Aux calendes grecques, les pour cette année !