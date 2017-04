Congo-Kinshasa: Le gouvernement devant un feu rouge

C'est le cas de le dire de ce qui se trame contre l'ex-province l'Equateur autour du transfèrement controversé des eaux de la Ubangi qui traverse trois pays d'Afrique centrale dont la Centrafricaine, la République du Congo-Brazzaville mais surtout République démocratique du Congo, d'où cette rivière tire sa vers la Lukeni.

Et pourtant, toutes les études sérieuses menées par scientifiques de renom, même ici au pays, dont celles du Kasongo de l'Université de Lubumbashi, montrent que pareil sera suicidaire pour le pays, singulièrement pour l'ensemble de province de l'ex-Equateur. Les menaces les plus graves se situent le plan écologique et climatique. La diminution des eaux dans province va entraîner à coup sûr des conséquences en chaîne pour populations riveraines de Bas-Uélé, Yakoma, Abuzi, Mobay-Mbongo, Gbadolité, Gemena, Zongo, la rivière Ngiri et sa réserve, le d'Inga jusqu'à l'embouchure du fleuve Congo à Banana.

Reconnue comme province à dominance forestière à cause de sa biodiversité, toute la faune (animaux et poissons) ainsi que flore; faute d'une pluviométrie régulière et conséquente, de disparaître de la surface de la terre. La navigabilité embarcations sur cette rivière sera également compromise. Et le désert n'est pas très loin de là, par absurde, cette rivière sécher et subir le même sort que le malade que l'on veut sauver perfusion des eaux du Congo au détriment de sa population.

Alerte maximale

La dernière mise en garde est à prendre très au sérieux. C'est lettre ouverte du chercheur Albert Kabasele, professeur visiteur l'Ucg-Butembo, adressée aux politiciens congolais de tous bords met en garde contre le bradage des ressources de la RDC, notamment transfert de l'Ouganda vers le lac Tchad qui n'est plus en danger.

Cela même au prix du sang des Congolaises et Congolais programmés être sacrifiés sur l'autel de l'argent. Ainsi, pour des mercantilistes, des lobbies cherchent à profiter de la naïveté Congolais pour les accompagner dans cette aventure sans lendemain, qui menace des vies des paisibles citoyens qui vivent autour de rivière.

On se rappellera qu'en son temps, le feu président Mobutu, au de sa gloire, sur conseil de tous les experts qui voyaient déjà danger venir, avait réservé une fin de non-recevoir à ce ourdi contre Congo et le peuple congolais.

En toute connaissance de cause, les autorités congolaises et peuple congolais sont prévenus. Sans passion, que les congolaises ne puissent pas cautionner ce deal assassin pour générations futures, qui ne leur pardonneront jamais d'avoir fait la RDC un pays désertique alors qu'il ne l'est pas.