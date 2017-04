Congo-Kinshasa: Enrôlement des électeurs dans les aires opérationnelles 3 et 4 - Kasaï et Kasaï Central non concernés

L'opération d'enrôlement des électeurs démarre, ce dimanche 30 avril 2017, dans les aires opérationnelles 3 et 4, sauf au Kasaï et Kasaï Central pour des raisons sécuritaires.

Dans le cadre de la révision du fichier électoral 2016-2017, la Céni lance ce dimanche 30 avril, l'opération d'enrôlement des électeurs dans les treize provinces restantes, à l'exception des deux Kasaï. Et pour cause. La Centrale électorale a évoqué les raisons sécuritaires qui sévissent dans cette partie du pays. C'était au cours de la rencontre que le bureau de la Céni a eu, hier mercredi à Kinshasa, avec les députés nationaux et sénateurs du Grand Kasaï.

L'opinion se souviendra que les anciennes provinces du Kasaï Occidental et Oriental ont été, depuis quelque temps, l'objet d'une insécurité récurrente provoquée par les miliciens du chef traditionnel Kamuina Nsapu. Une insécurité qui a causé des dégâts matériels et humains importants. C'est pour cette raison que la Céni a jugé bon de reporter l'opération d'enrôlement des électeurs dans le Kasaï et Kasaï Central. Surtout, quand on sait que le gouvernement congolais avait décrété la partie concernée «zone opérationnelle », a fait remarquer le président de la Centrale électorale.

A ce sujet, le bureau de la Céni a évoqué des cas malheureux enregistrés au Kasaï Central. Illustration : un chef d'antenne a été décapité au mois de février dernier à Dekese. Le 26 du même mois, un centre d'enrôlement a été incendié à Kamiji. Sans oublier le pillage et l'incendie d'un centre d'enrôlement à Luebo en mars 2017. Ces exemples et tant d'autres non énumérés sont parmi les raisons militant en faveur du report de l'opération d'enrôlement dans la zone dénommée à problème par la Céni.

Bilan à mi-parcours

Dans sa prévision, elle attend enrôler trois millions et demi d'électeurs, soit 9% d'électeurs attendus sur l'ensemble du territoire national, a-t-il précisé. Avant de noter que pour des raisons d'équité nationale, son institution est soucieuse d'organiser les élections dans toutes les provinces de la RDC. Avant de faire remarquer que la destruction des kits électoraux et autres documents de la Céni nécessite de nouveaux moyens financiers et logistiques. C'est-à-dire un budget supplémentaire pour faire face à la problématique de l'enrôlement des électeurs dans ces deux provinces du centre de la République.

Compte tenu de l'insécurité qui secoue ces deux provinces, Corneille Nangaa a invité ses hôtes à faire le lobbying, en vue du rétablissement d'une paix durable sur toute l'étendue de la province du Kasaï et celle du Kasaï Central.

Pour ce qui est de l'ancienne province du Kasaï Oriental, la Céni a confirmé le lancement de l'opération d'enrôlement dans les trois nouvelles provinces démembrées (Lomami, Sankuru, Kasaï Oriental).

Préoccupés, les invités de la Céni ont émis un vœu, celui de rencontrer prochainement le gouvernement central, afin de fixer la date de l'enrôlement des électeurs au Kasaï et Kasaï Central.

Par ailleurs, Corneille Nangaa a rappelé que la Céni a déjà enrôlé plus de 22.000.000 d'électeurs sur les 40 millions attendus. Parmi les provinces faisant partie de l'aire opérationnelle pilote, figurent, entre autres, le Sud-Ubangi, le Nord-Ubangui, l'Equateur, l'Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Maniema, le Tanganyika, le Nord-Katanga, le Lualaba...

L'étape de ce dimanche concerne les aires opérationnelles 3 et 4. Il s'agit de la ville de Kinshasa, du Kongo Central, du Kwilu, de Mai Ndombe, du Kwango, du Sankuru, Kasaï Oriental, de la Tshopo, du Bas-Uélé, du Haut-Uélé...