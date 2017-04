Congo-Kinshasa: Décision incorrecte

Le problème est que cette tentative de récupération de la situation est incongrue à tout point de vue. Elle se fait à l'insu de la médiation de la Cénco et ne concerne que les parties prenantes aux discussions du Centre interdiocésain qui ont fait allégeance à la MP. Le Rassemblement reconnu par la Cénco ne se sent aucunement concerné par cette mascarade. C'est encore là une autre demi-mesure qui ne pourra pas résoudre la crise. Une décision politiquement incorrecte qui traduit nettement le projet machiavélique de la MP qui vise à torpiller l'Accord du 31 décembre 2016 pour enfin avaliser son projet de référendum.

Quant à la désignation du président du Conseil national de suivi de l'Accord, poste qui revient aussi au Rassemblement, le président de la République devra décider, non seulement en tenant compte du consensus entre les parties prenantes à l'Accord, mais aussi de l'esprit et de la lettre de l'Accord.

